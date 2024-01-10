Стая бродячих собак покусала пенсионерку в Кемерове

В Кемерове стая бродячих собак напала на пожилую женщину. Один из жителей рассказал в социальных сетях, что от животных пострадала его пожилая мать. По словам мужчины, инцидент произошел на прошлой неделе, 7 января, в районе проспекта Ленина. В результате пенсионерке прокусили ногу.