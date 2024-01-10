Стая бродячих собак покусала пенсионерку в Кемерове

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:50
В Кемерове стая бродячих собак напала на пожилую женщину. Один из жителей рассказал в социальных сетях, что от животных пострадала его пожилая мать. По словам мужчины, инцидент произошел на прошлой неделе, 7 января, в районе проспекта Ленина. В результате пенсионерке прокусили ногу.
Как сообщает VSE42.Ru, со слов пострадавшей, это не единственная стая собак в районе. В мэрии Кемерова пояснили, что информация о бродячих животных была передана в МБУ «Кемдор» для оформления заявки на отлов собак.