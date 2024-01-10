Стоимость аренды однокомнатных квартир за год в Пермском крае выросла почти на 40%

Генеральный директор портала Павел Луценко отмечает, что в течение всего прошлого года стоимость аренды квартир росла умеренно и равномерно, однако цены резко увеличились в четвертом квартале 2023 года. После подорожания ипотеки люди поняли, что шансы получать собственную квартиру снизились, поэтому переключились на арендное жилье.