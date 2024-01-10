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Стоимость аренды однокомнатных квартир за год в Пермском крае выросла почти на 40%

Стоимость аренды однокомнатных квартир за год в Пермском крае выросла почти на 40%

10 января 2024, 03:45
Фото: fusionbrain.ai
Эксперты ждут роста цен на аренду и в 2024 году.
Сюжет
Ипотека

В Перми за год стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на 39,3%, двухкомнатных — на 30,7%, трехкомнатных — на 25,4%. За месяц аренды однокомнатной квартиры в краевой столице в месяц придется отдать около 21,6 тыс. рублей, двухкомнатной — 28,3 тыс. рублей, трехкомнатной — 36,3 тыс. рублей.

В среднем по РФ за год ставки на однокомнатные квартиры увеличились на 21,7%, двухкомнатные — на 19,3%, трехкомнатные — на 15,2%, сообщает портал «Мир квартир».

Генеральный директор портала Павел Луценко отмечает, что в течение всего прошлого года стоимость аренды квартир росла умеренно и равномерно, однако цены резко увеличились в четвертом квартале 2023 года. После подорожания ипотеки люди поняли, что шансы получать собственную квартиру снизились, поэтому переключились на арендное жилье.

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#Недвижимость#Пермь#Ипотека
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