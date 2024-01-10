В Чайковском перенесли командную гонку Чемпионата России по биатлону

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Командная гонка у мужчин и женщин на Чемпионате России по биатлону в Чайковском пройдет на день раньше. Соревнования на приз Альфа-Банка перенесены с субботы, 13 января, на 12 января, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. Они пройдут на спорткомплексе «Снежинка».
Причиной переноса является неблагоприятный прогноз погоды на субботу. При этом время старта гонок осталось без изменений. 12 января женщины пробегут дистанцию 7,5 км, а мужчины — 10 км.
Чемпионат России по биатлону в Чайковском в текущем году проходит с 11 по 14 января. В воскресенье у спортсменов выходной, а в понедельник, 14 января, они выйдут на большой масстарт: женщины — 12 км, мужчины — 15 км.