В Чайковском перенесли командную гонку Чемпионата России по биатлону

Командная гонка у мужчин и женщин на Чемпионате России по биатлону в Чайковском пройдет на день раньше. Соревнования на приз Альфа-Банка перенесены с субботы, 13 января, на 12 января, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. Они пройдут на спорткомплексе «Снежинка».