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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

В деятельности музея PERMM и ряда сузов Прикамья выявлены экологические нарушения

В деятельности музея PERMM и ряда сузов Прикамья выявлены экологические нарушения

10 января 2024, 15:30
Фото: 1MI
Речь идет о неверном хранении опасных отходов.

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверки и выявила нарушения в деятельности госучреждений при обращении с отходами I и II класса опасности. Подробности сообщают в пресс-службе прокуратуры края.

Проверки проводились в Нытвенском многопрофильном техникуме, Кунгурском автотранспортном колледже, музее современного искусства PERMM и специальном учебно-воспитательном учреждении «Уральское подворье».

Выяснилось, что отработанные ртутные, ртутно-кварцевые и люминесцентные лампы, утратившие потребительские свойства, а также неповрежденные батарейки накапливаются и хранятся не надлежащим образом. Кроме этого, отсутствовали паспорта на указанные отходы, а их учет велся несвоевременно. Также указанные учреждения не были зарегистрированы в федеральной государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами, не вносили на данный ресурс необходимые сведения и не заключили с Федеральным экологическим оператором договоры на оказание услуг по обращению с отходами.

По итогам проверки руководителям госучреждений внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

#Общество#Экология#Прокуратура#Музей Permm#Природоохранная прокуратура
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