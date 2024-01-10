В деятельности музея PERMM и ряда сузов Прикамья выявлены экологические нарушения

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверки и выявила нарушения в деятельности госучреждений при обращении с отходами I и II класса опасности. Подробности сообщают в пресс-службе прокуратуры края.
Проверки проводились в Нытвенском многопрофильном техникуме, Кунгурском автотранспортном колледже, музее современного искусства PERMM и специальном учебно-воспитательном учреждении «Уральское подворье».
Выяснилось, что отработанные ртутные, ртутно-кварцевые и люминесцентные лампы, утратившие потребительские свойства, а также неповрежденные батарейки накапливаются и хранятся не надлежащим образом. Кроме этого, отсутствовали паспорта на указанные отходы, а их учет велся несвоевременно. Также указанные учреждения не были зарегистрированы в федеральной государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами, не вносили на данный ресурс необходимые сведения и не заключили с Федеральным экологическим оператором договоры на оказание услуг по обращению с отходами.
По итогам проверки руководителям госучреждений внесены представления, которые находятся на рассмотрении.