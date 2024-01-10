В ДТП под Кудымкаром сегодня днём погиб мужчина

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
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Сегодня, 10 января, на автодороге Кудымкар-Гайны произошла авария, в которой погиб 22-летний мужчина. Подробности сообщают в краевой ГИБДД.
Около 14:15 по автодороге в направлении Кудымкара двигался автомобиль «ВАЗ 2114» под управлением погибшего. По предварительной информации, на 14 км трассы водитель ВАЗа при совершении обгона выехал на полосу встречного движения. В этот момент произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении Ford Focusза рулём которого был 38-летний водитель.
В результате автоаварии водитель ВАЗ 2114 получил смертельную травму.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.