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Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

В ДТП под Кудымкаром сегодня днём погиб мужчина

В ДТП под Кудымкаром сегодня днём погиб мужчина

10 января 2024, 14:52
Фото: 1MI
ВАЗ погибшего при обгоне выехал на встречку, где и произошло столкновение.
Сюжет
Дтп

Сегодня, 10 января, на автодороге Кудымкар-Гайны произошла авария, в которой погиб 22-летний мужчина. Подробности сообщают в краевой ГИБДД.

Около 14:15 по автодороге в направлении Кудымкара двигался автомобиль «ВАЗ 2114» под управлением погибшего. По предварительной информации, на 14 км трассы водитель ВАЗа при совершении обгона выехал на полосу встречного движения. В этот момент произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении Ford Focusза рулём которого был 38-летний водитель.

В результате автоаварии водитель ВАЗ 2114 получил смертельную травму.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

#Авто#Происшествия#Дтп#Кудымкар
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