В ДТП под Кудымкаром сегодня днём погиб мужчина

Около 14:15 по автодороге в направлении Кудымкара двигался автомобиль «ВАЗ 2114» под управлением погибшего. По предварительной информации, на 14 км трассы водитель ВАЗа при совершении обгона выехал на полосу встречного движения. В этот момент произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении Ford Focusза рулём которого был 38-летний водитель.