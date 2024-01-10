В Кемерове девушка заплатит штраф за громкую музыку

К сотрудникам органов внутренних дел обратился 36-летний житель многоквартирного дома по ул. 50 лет Октября. Он пожаловался, что соседка громко слушала музыку в выходной день, тем самым мешая жильцам отдыхать. По информации VSE42.Ru и ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу, нарушительницу теперь ожидает административный штраф в размере до 1 тыс. рублей.