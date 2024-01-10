properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

В Кемерове девушка заплатит штраф за громкую музыку

В Кемерове девушка заплатит штраф за громкую музыку

10 января 2024, 05:04
Фото: 1MI
Нарушительнице грозит санкция в размере до 1 тыс. рублей.

Полицейские в Кемерове привлекли 24-летнюю девушку к административной ответственности по ч. 3 ст. 30 КоАП РФ (нарушение тишины и покоя граждан).

К сотрудникам органов внутренних дел обратился 36-летний житель многоквартирного дома по ул. 50 лет Октября. Он пожаловался, что соседка громко слушала музыку в выходной день, тем самым мешая жильцам отдыхать. По информации VSE42.Ru и ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу, нарушительницу теперь ожидает административный штраф в размере до 1 тыс. рублей.

#Происшествия
Подпишитесь
Стоимость аренды однокомнатных квартир за год в Пермском крае выросла почти на 40%
Сегодня, 03:45
В поезде Москва — Чита на подъезде к Кунгуру умерла семимесячная девочка
Вчера, 18:40
Самый длинный речной круиз России пройдет через Пермь в 2024 году
Вчера, 11:41
Награжден медалью «За отвагу». В Пермском крае скончался 98-летний ветеран ВОВ
Сегодня, 02:59
Пермский край оказался на третьем месте в ПФО по смертности пациентов с COVID-19
Сегодня, 03:14
В Москве арестовали пермяка, которого выкупили из детского дома американские ученые
Вчера, 09:05