В Кунгуре украденный квадроцикл был продан за 5 тысяч. Найти его помогла собака

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
В Кунгуре суд вынес приговор 21-летнему жителю села Усть-Кишерть. Мужчина признан виновным в краже квадроцикла, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В апреле прошлого года в кунгурскую полицию обратился гражданин с заявлением о хищении квадроцикла. Мужчина перевозил транспортное средство в прицепе своего автомобиля и на некоторое время оставил его припаркованным около дома. Через 15 минут мужчина обнаружил, что квадроцикла в прицепе нет, а крепления, которыми он был зафиксирован, перерезаны.
Служебно-розыскная собака обнаружила похищенную технику у подъезда дома по ул. Голованова. Полицейские выяснили, что житель одной из квартир данного дома купил квадроцикл на улице у незнакомого мужчины за 5 тыс. рублей. Похищенное имущество было возвращено законному владельцу.
Далее оперативники неработающего, ранее судимого молодого человека, который и совершил кражу. Следователям он пояснил, что решил похитить технику для того, чтобы продать, а вырученные деньги потратить на спиртное.
Судом молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 380 часов.