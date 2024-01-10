В Кунгуре украденный квадроцикл был продан за 5 тысяч. Найти его помогла собака

В апреле прошлого года в кунгурскую полицию обратился гражданин с заявлением о хищении квадроцикла. Мужчина перевозил транспортное средство в прицепе своего автомобиля и на некоторое время оставил его припаркованным около дома. Через 15 минут мужчина обнаружил, что квадроцикла в прицепе нет, а крепления, которыми он был зафиксирован, перерезаны.