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Published Сегодня, 06:18

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Updated Сегодня, 06:19

В Кунгуре украденный квадроцикл был продан за 5 тысяч. Найти его помогла собака

В Кунгуре украденный квадроцикл был продан за 5 тысяч. Найти его помогла собака

10 января 2024, 06:18
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Похититель стащил технику с прицепа и продал прохожему.
Сюжет
Кунгур

В Кунгуре суд вынес приговор 21-летнему жителю села Усть-Кишерть. Мужчина признан виновным в краже квадроцикла, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В апреле прошлого года в кунгурскую полицию обратился гражданин с заявлением о хищении квадроцикла. Мужчина перевозил транспортное средство в прицепе своего автомобиля и на некоторое время оставил его припаркованным около дома. Через 15 минут мужчина обнаружил, что квадроцикла в прицепе нет, а крепления, которыми он был зафиксирован, перерезаны.

Служебно-розыскная собака обнаружила похищенную технику у подъезда дома по ул. Голованова. Полицейские выяснили, что житель одной из квартир данного дома купил квадроцикл на улице у незнакомого мужчины за 5 тыс. рублей. Похищенное имущество было возвращено законному владельцу.

Далее оперативники неработающего, ранее судимого молодого человека, который и совершил кражу. Следователям он пояснил, что решил похитить технику для того, чтобы продать, а вырученные деньги потратить на спиртное.

Судом молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 380 часов.

#Происшествия#Суд#Криминал#Кража#Кунгур
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