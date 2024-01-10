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В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии детей, чья сестра умерла в поезде

В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии детей, чья сестра умерла в поезде

10 января 2024, 06:00
Фото: t.me/ENews112
Врачи оценивают состояние пациентов как стабильное.

Стало известно состояние матери и двоих детей, которых сняли с поезда Москва — Чита. Поезд проходил через Пермский край — в нем скончалась семимесячная девочка. Женщина, а также дети сейчас находятся в стабильном состоянии, они проходят лечение в одной из пермских клиник, пояснили Properm.ru в краевом Минздраве.

Ранее женщина рассказывала журналистам. что у семимесячной девочки поднялась температура в поездке, на станции в Кунгуре их ждали врачи, но ребенка спасти не удалось. Судя по всему, у девочки был грипп, говорила мать. Похожие симптомы обнаружили у самой женщины и ее детей: температура около 38°, а также слабость.

В поезде Москва — Чита на подъезде к Кунгуру умерла семимесячная девочка
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#Медицина в Прикамье#Пермь#Грипп#Орви
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