В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии детей, чья сестра умерла в поезде

Ранее женщина рассказывала журналистам. что у семимесячной девочки поднялась температура в поездке, на станции в Кунгуре их ждали врачи, но ребенка спасти не удалось. Судя по всему, у девочки был грипп, говорила мать. Похожие симптомы обнаружили у самой женщины и ее детей: температура около 38°, а также слабость.