В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии детей, чья сестра умерла в поезде

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Стало известно состояние матери и двоих детей, которых сняли с поезда Москва — Чита. Поезд проходил через Пермский край — в нем скончалась семимесячная девочка. Женщина, а также дети сейчас находятся в стабильном состоянии, они проходят лечение в одной из пермских клиник, пояснили Properm.ru в краевом Минздраве.
Ранее женщина рассказывала журналистам. что у семимесячной девочки поднялась температура в поездке, на станции в Кунгуре их ждали врачи, но ребенка спасти не удалось. Судя по всему, у девочки был грипп, говорила мать. Похожие симптомы обнаружили у самой женщины и ее детей: температура около 38°, а также слабость.