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В Перми автобусы большого класса планируют запустить в 2025 году на 4 маршрутах

В Перми хотят расширить список маршрутов, на которых появятся автобусы-«гармошки»

10 января 2024, 06:37
Фото: Midjourney

В Перми автобусы большого класса планируют запустить в 2025 году на 4 маршрутах

Из-за ограниченной транспортной системы города решено увеличить вместимость автобусов, а не количество отправлений.

Департамент транспорта мэрии Перми может расширить список маршрутов автобусов особо большого класса, сообщает Business Class. По предварительным данным, планируется добавить автобусы-гармошки на четыре автобусных рейса — № 1, 14, 27 и 50.

В ведомстве также пояснили, что из-за высокой нагрузки целесообразно увеличить вместимость автобусов, а не количество отправлений. Решение связано с ограниченными ресурсами транспортной системы города. Кроме того, возможность добавления больших автобусов будет зависеть от загрузки производителей техники и дорожных условий. Запуск такого транспорта запланирован на 2025 год, когда начнут действовать новые контракты с перевозчиками.

Ранее сообщалось, что автобусы особо большого класса могут появиться на маршрутах №15, 60, 53, 77 и маршрутах центральной части города.

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#Перевозчики#Департамент транспорта#Москва#Маршруты#Автобусы-гармошки#Автобусные рейсы#Вместимость автобусов#Производители техники#Дорожные условия#Контракты
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