В Перми хотят расширить список маршрутов, на которых появятся автобусы-«гармошки»

В ведомстве также пояснили, что из-за высокой нагрузки целесообразно увеличить вместимость автобусов, а не количество отправлений. Решение связано с ограниченными ресурсами транспортной системы города. Кроме того, возможность добавления больших автобусов будет зависеть от загрузки производителей техники и дорожных условий. Запуск такого транспорта запланирован на 2025 год, когда начнут действовать новые контракты с перевозчиками.