В Перми хотят расширить список маршрутов, на которых появятся автобусы-«гармошки»

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Департамент транспорта мэрии Перми может расширить список маршрутов автобусов особо большого класса, сообщает Business Class. По предварительным данным, планируется добавить автобусы-гармошки на четыре автобусных рейса — № 1, 14, 27 и 50.
В ведомстве также пояснили, что из-за высокой нагрузки целесообразно увеличить вместимость автобусов, а не количество отправлений. Решение связано с ограниченными ресурсами транспортной системы города. Кроме того, возможность добавления больших автобусов будет зависеть от загрузки производителей техники и дорожных условий. Запуск такого транспорта запланирован на 2025 год, когда начнут действовать новые контракты с перевозчиками.
Ранее сообщалось, что автобусы особо большого класса могут появиться на маршрутах №15, 60, 53, 77 и маршрутах центральной части города.