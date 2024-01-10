В Перми иностранец пытался дать взятку инспектору ГИБДД

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего иностранца, пытавшегося дать взятку. Подробности сообщают в краевом СУ СКР.
19 октября прошлого года инспектором ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль под управлением обвиняемого. В ходе проверки документов оказалось, что обвиняемый не имеет права управления автомобилем. Обвиняемый продемонстрировал представителю власти деньги, которые он предложил взять инспектору за непривлечение к административной ответственности. Инспектор отказался принять взятку и сообщил о произошедшем в следственные органы.
В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по факту покушения на мелкое взяточничество.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.