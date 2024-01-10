properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

В Перми иностранец пытался дать взятку инспектору ГИБДД

В Перми иностранец пытался дать взятку инспектору ГИБДД

10 января 2024, 05:15
Фото: properm.ru
Мужчина ездил по городу без водительского удостоверения.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего иностранца, пытавшегося дать взятку. Подробности сообщают в краевом СУ СКР.

19 октября прошлого года инспектором ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль под управлением обвиняемого. В ходе проверки документов оказалось, что обвиняемый не имеет права управления автомобилем. Обвиняемый продемонстрировал представителю власти деньги, которые он предложил взять инспектору за непривлечение к административной ответственности. Инспектор отказался принять взятку и сообщил о произошедшем в следственные органы.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по факту покушения на мелкое взяточничество.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.

#Авто#Суд#Криминал#Су скр#Водительское удостоверение#Водитель
Подпишитесь
Стоимость аренды однокомнатных квартир за год в Пермском крае выросла почти на 40%
Сегодня, 03:45
В поезде Москва — Чита на подъезде к Кунгуру умерла семимесячная девочка
Вчера, 18:40
Самый длинный речной круиз России пройдет через Пермь в 2024 году
Вчера, 11:41
Награжден медалью «За отвагу». В Пермском крае скончался 98-летний ветеран ВОВ
Сегодня, 02:59
Пермский край оказался на третьем месте в ПФО по смертности пациентов с COVID-19
Сегодня, 03:14
В Москве арестовали пермяка, которого выкупили из детского дома американские ученые
Вчера, 09:05