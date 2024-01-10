В Перми иностранец пытался дать взятку инспектору ГИБДД

19 октября прошлого года инспектором ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль под управлением обвиняемого. В ходе проверки документов оказалось, что обвиняемый не имеет права управления автомобилем. Обвиняемый продемонстрировал представителю власти деньги, которые он предложил взять инспектору за непривлечение к административной ответственности. Инспектор отказался принять взятку и сообщил о произошедшем в следственные органы.