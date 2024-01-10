В Перми около ТРЦ «Планета» откроется бесплатный каток

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
На парковке около ТРЦ «Планета» откроется бесплатный каток. Информацию об этом сообщили «В курсе.ру» со ссылкой на пресс-службу торгово-развлекательного центра.
«11 января в 10:00 на парковке ТРЦ „Планета“ откроется бесплатный каток. Он находится у входа №2», — уточнили в торговом центре.
Каток будет открыт для всех желающих каждый день с 10:00 до 22:00. Коньки нужно будет принести с собой, а переодеть обувь можно на лавочках. Здание торгового центра находится на шоссе Космонавтов, 162б.
Напомним, что всего в этом году для занятий открыто 212 катков — на 140 из них организован постоянный бесплатный доступ. Расписание работы спортивных объектов и правила их посещения размещены на портале «Управляем вместе».