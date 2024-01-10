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В Прикамье мужчины посещают рестораны чаще, чем женщины

В Прикамье мужчины посещают рестораны чаще, чем женщины

10 января 2024, 08:16
Фото: Midjourney
Всего 15% жителей региона регулярно посещают заведения общественного питания.

В Прикамье мужчины чаще ходят в заведения общественного питания, чем женщины, сообщает Пермьстат. При этом, всего 15% жителей регулярно посещают рестораны, кафе и бары. За 11 месяцев 2023 года пермяки потратили 33,4 млрд рублей только на общепит.

На данный момент в Пермском крае работают 3,2 тыс. объектов общественного питания, из которых 1,5 тыс. составляют кафе и рестораны, а 525 — столовых и закусочных. На учебные заведения и организации приходится 1,1 столовых.

За 11 месяцев прошлого года выручка заведений выросла на 12,8% в годовом выражении.

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