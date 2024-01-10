В Прикамье мужчины посещают рестораны чаще, чем женщины

В Прикамье мужчины чаще ходят в заведения общественного питания, чем женщины, сообщает Пермьстат. При этом, всего 15% жителей регулярно посещают рестораны, кафе и бары. За 11 месяцев 2023 года пермяки потратили 33,4 млрд рублей только на общепит.