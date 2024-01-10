В Прикамье мужчины посещают рестораны чаще, чем женщины

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В Прикамье мужчины чаще ходят в заведения общественного питания, чем женщины, сообщает Пермьстат. При этом, всего 15% жителей регулярно посещают рестораны, кафе и бары. За 11 месяцев 2023 года пермяки потратили 33,4 млрд рублей только на общепит.
На данный момент в Пермском крае работают 3,2 тыс. объектов общественного питания, из которых 1,5 тыс. составляют кафе и рестораны, а 525 — столовых и закусочных. На учебные заведения и организации приходится 1,1 столовых.
За 11 месяцев прошлого года выручка заведений выросла на 12,8% в годовом выражении.