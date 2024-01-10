В Роспотребнадзоре рассказали, что делать пермякам при холоде в квартире

С наступлением морозов ниже -30° в Пермском крае жители некоторых районов и городов столкнулись с проблемами и авариями на теплосетях. Например, в середине декабря без отопления остались жители трех микрорайонов в Соликамске. По установленным нормативам, температура воздуха в помещениях жилых зданий в холодное время года должна быть не ниже +18-20°, а в угловых комнатах — не ниже +20-22°, напоминают в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.