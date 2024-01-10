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Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

В Роспотребнадзоре пояснили пермякам, куда обращаться, если в квартире холодно

В Роспотребнадзоре рассказали, что делать пермякам при холоде в квартире

10 января 2024, 07:43
Фото: fusionbrain.ai

В Роспотребнадзоре пояснили пермякам, куда обращаться, если в квартире холодно

Холода в регионе продлятся как минимум до выходных.

С наступлением морозов ниже -30° в Пермском крае жители некоторых районов и городов столкнулись с проблемами и авариями на теплосетях. Например, в середине декабря без отопления остались жители трех микрорайонов в Соликамске. По установленным нормативам, температура воздуха в помещениях жилых зданий в холодное время года должна быть не ниже +18-20°, а в угловых комнатах — не ниже +20-22°, напоминают в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Что делать, если дома холодно?

  1. Обратитесь в организацию, которая обслуживает ваш дом (управляющая компания или товарищество собственников жилья). Если вы напрямую заключили договор с поставщиками услуг, то обратитесь напрямую к ним.
  2. Составьте претензию в двух экземплярах — одну отдайте исполнителю, а на другой он должен поставить отметку, что принял документ. Если претензию не приняли, отправьте ее по почте с уведомлением о вручении.
  3. В претензии укажите, что температура воздуха в квартире ниже нормативной и потребуйте провести замеры температуры воздуха в квартире. Сошлитесь на постановление правительства РФ от 6 мая 2011 года №354г «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Как быть, если вашу проблему проигнорировали?

Обратитесь в государственную жилищную инспекцию по месту жительства — здесь вам должны помочь в решении вопроса. Если вы обнаружили, что при расчете платы за коммунальные услуги их поставщик ошибся, то обратитесь с заявлением о перерасчете либо к управляющей организации, либо к самому исполнителю. При возникновении трудностей в составлении претензии свяжитесь с Роспотребнадзором.

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