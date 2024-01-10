В выходные в Прикамье пройдёт «Ралли Барда-2024» — этап Кубка России

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В Пермском крае состоится II этап Кубка России по авторалли. Гоночное состязание, получившее название «Ралли Барда-2024», пройдёт 13 и 14 января и будет проведено уже в 12-й раз, сообщают в краевом минспорта.
Зимняя гонка в окрестностях Барды организована в двухдневном формате с субботы по воскресенье. Общая протяженность маршрута составляет 187,72 км, из которых 89,77 км распределены по восьми спецучасткам (СУ).
Откроет гонку спецучасток «Барда» (6,38 км), далее спортсмены отправятся на один из двух самых длинных участков соревнования — СУ «Учкул», протяженностью 16,47 км. Завершат первый̆ день второго этапа состязаний спецучастки «Усть-Ашап» (6,42 км) и «Новый Ашан» (11,28 км).
Программа воскресного дня включает в себя прохождение двух спецучастков, которые спортсмены проедут дважды: «Бичурино» (7,08 км) и «Тюндюк» (17,53 км).
В дни проведения ралли проезд на указанных участках будет закрыт. Заезды пройдут по дорогам общего пользования и в непосредственной близости от них.
В рамках II этапа Кубка России состоится первый этап открытого Чемпионата Пермского края по ралли, к участию в котором допускаются экипажи на «стандартных» автомобилях, соответствующих минимальным требованиям безопасности. Это позволит начинающим пилотам и штурманам принять участие в соревновании такого высокого уровня.
Участие в соревнованиях примут более 30 экипажей. Среди них как участники первого этапа, ралли «Вятка», так и спортсмены, только начинающие новый спортивный сезон.
Старт II этапу Кубка России «Ралли Барда» и I этапу открытого Чемпионата Пермского края будет дан 13 января в 15:15 на набережной пруда в Барде.