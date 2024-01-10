Ваши деньги переводят террористам. Пермячка отдала мошенникам 9 миллионов рублей

51-летняя пермячка потеряла 9 млн рублей из-за мошенников. Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником силового ведомства. Он пояснил, что с ее счета якобы попытались переслать деньги в недружественную страну. Из-за этого женщине может грозить уголовная статья как пособнику террористов.