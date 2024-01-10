Ваши деньги переводят террористам. Пермячка отдала мошенникам 9 миллионов рублей

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
51-летняя пермячка потеряла 9 млн рублей из-за мошенников. Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником силового ведомства. Он пояснил, что с ее счета якобы попытались переслать деньги в недружественную страну. Из-за этого женщине может грозить уголовная статья как пособнику террористов.
В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю пояснили, что потерпевшая поверила мошенникам. По их указаниям она оформила кредиты в различных банках. В итоге все деньги пермячка перевела на счета злоумышленников.
Полицейские призывают не выполнять никакие финансовые операции по инструкциям, полученным во время телефонных разговоров.