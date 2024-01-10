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Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Пермячка отдала мошенникам 9 миллионов рублей

Ваши деньги переводят террористам. Пермячка отдала мошенникам 9 миллионов рублей

10 января 2024, 07:32
Фото: fusionbrain.ai

Пермячка отдала мошенникам 9 миллионов рублей

Женщина взяла кредиты в нескольких банках.

51-летняя пермячка потеряла 9 млн рублей из-за мошенников. Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником силового ведомства. Он пояснил, что с ее счета якобы попытались переслать деньги в недружественную страну. Из-за этого женщине может грозить уголовная статья как пособнику террористов.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю пояснили, что потерпевшая поверила мошенникам. По их указаниям она оформила кредиты в различных банках. В итоге все деньги пермячка перевела на счета злоумышленников.

Полицейские призывают не выполнять никакие финансовые операции по инструкциям, полученным во время телефонных разговоров.

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#Пермь#Мошенники#Банковские мошенники#Телефонные мошенники
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