За ложное сообщение о горящей квартире житель Прикамья заплатит штраф

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В Кочевском муниципальном округе суд привлек местного жителя к административному штрафу. Мужчина позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу округа 18 ноября прошлого года и заявил, что его квартиру якобы кто-то поджег. Злоумышленник рассказал, что жилье горит, а сам он задыхается.
Пожарно-спасательные подразделения выехали на место предполагаемого пожара и обнаружили, что никакого возгорания не происходит. В связи с заведомо ложным вызовом сотрудник 26 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю составил протокол об административном правонарушении по ст. 19.13 КоАП РФ (заведомо ложный вызов специализированной службы). 20 декабря прошлого года мировой судья Кочевского судебного участка привлек мужчину к ответственности в виде штрафа — согласно законодательству, размер санкции составляет от 1 до 1,5 тыс. рублей.
В пресс-службе регионального МЧС обращают внимание, что пожарная техника, выезжая на ложный вызов, может не прибыть вовремя к тому, кому действительно необходима срочная помощь. Речь идет о безопасности и жизни других людей, а горе-шутников можно легко вычислить и наказать в соответствии с законом, ведь оперативные службы обязаны реагировать на каждый звонок.