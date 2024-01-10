За ложное сообщение о горящей квартире житель Прикамья заплатит штраф

В пресс-службе регионального МЧС обращают внимание, что пожарная техника, выезжая на ложный вызов, может не прибыть вовремя к тому, кому действительно необходима срочная помощь. Речь идет о безопасности и жизни других людей, а горе-шутников можно легко вычислить и наказать в соответствии с законом, ведь оперативные службы обязаны реагировать на каждый звонок.