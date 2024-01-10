За новогодние праздники в Прикамье задержали четырех человек, объявленных в розыск

Posted Сегодня, 02:42
Published Сегодня, 02:42
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Updated Сегодня, 02:44
В Пермском крае за первую неделю нового года сотрудники Росгвардии задержали четырех человек, которые находились в розыске. Одного из злоумышленников заметили на улице в Чусовом — мужчина находился в розыске за кражу, сообщает пресс-служба Росгвардии.
В Березниках во время патрулирования города сотрудники обратили внимание на двух пьяных мужчин 23 и 29 лет. Силовики остановили, чтобы проверить их документы. Оказалось, что они также были в розыске за кражу.
Последний задержанный был в Перми. Мужчина несколько раз пытался похитить товары из продуктового магазина на улице Мира. Продавщица вызвала сотрудников правоохранительных органов. 34-летний пермяк был в федеральном розыске как подозреваемый, который скрылся от суда.