Актер Филиппов назвал большим горем смерть артиста Юрия Соломина

Филиппов отметил, что он недавно присоединился к Малому театру и не успел побеседовать с Соломиным. Он также отметил, что это большая потеря для культуры, так как Соломин был великим художником и министром культуры России. Филиппов выразил свою глубокую скорбь и сожаление по этому поводу.