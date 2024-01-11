Актер Филиппов назвал большим горем смерть артиста Юрия Соломина

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Артист Филиппов выразил свою глубокую скорбь по поводу смерти народного артиста Юрия Соломина. Он поделился этим в интервью для «360».
Филиппов отметил, что он недавно присоединился к Малому театру и не успел побеседовать с Соломиным. Он также отметил, что это большая потеря для культуры, так как Соломин был великим художником и министром культуры России. Филиппов выразил свою глубокую скорбь и сожаление по этому поводу.
Актриса Алика Смехова также высказала свои слова соболезнования семье Соломина, зрителям и театру. Она описала Соломина как замечательного человека и любимого артиста.
Юрий Соломин умер 11 января в возрасте 89 лет. Причины его смерти не уточняются. Дополнительная информация о месте и времени прощания будет сообщена позже.