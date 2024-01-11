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Актер Филиппов назвал большим горем смерть артиста Юрия Соломина

Актер Филиппов назвал большим горем смерть артиста Юрия Соломина

11 января 2024, 11:09
Фото: 1MI
Актер Михаил Филиппов назвал смерть Юрия Соломина большим горем, отметив, что он был выдающимся артистом и министром культуры, который оставил неизгладимый след в русском психологическом театре.

Артист Филиппов выразил свою глубокую скорбь по поводу смерти народного артиста Юрия Соломина. Он поделился этим в интервью для «360».

Филиппов отметил, что он недавно присоединился к Малому театру и не успел побеседовать с Соломиным. Он также отметил, что это большая потеря для культуры, так как Соломин был великим художником и министром культуры России. Филиппов выразил свою глубокую скорбь и сожаление по этому поводу.

Актриса Алика Смехова также высказала свои слова соболезнования семье Соломина, зрителям и театру. Она описала Соломина как замечательного человека и любимого артиста.

Юрий Соломин умер 11 января в возрасте 89 лет. Причины его смерти не уточняются. Дополнительная информация о месте и времени прощания будет сообщена позже.

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