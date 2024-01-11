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Published Сегодня, 02:34

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Updated Сегодня, 02:38

Автор «Счастья не за горами» не смог оспорить права предпринимателя из Нытвы на бренд

Автор «Счастья не за горами» не смог оспорить права предпринимателя из Нытвы на бренд

11 января 2024, 02:34
Фото: properm.ru
Отказ Роспатента планируется обжаловать.

Художник Борис Матросов не смог оспорить факт использования своего творения, фразы «Счастье не за горами», бизнесменом Алексеем Мальцевым из Нытвы. В минувший вторник, 9 января, Палата по патентным спорам вынесла решение, в котором отказала в удовлетворении заявления. В итоге товарный знак не аннулировали. Как рассказал Properm.ru партнер бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Роман Ахметов, планируется обжаловать это решение в Суде по интеллектуальным правам.

Арт-объект «Счастье не за горами» на набережной Камы в Перми появился в 2009 году. До 2017 года никто не имел на него прав, тогда же объект перешел на баланс администрации города. В 2018 году на набережной появилась табличка с указанием автора Бориса Матросова.

Летом прошлого года предприниматель Алексей Мальцев после регистрации уникальных прав на товарный знак «Счастье не за горами» связался с производителями, выпускающими изделия и сувениры с использованием изображения арт-объекта. Бизнесмен предложил им выплачивать ему процент с продаж как правообладателю. Художник Борис Матросов выступил против использования знаменитой надписи в качестве товарного знака, заявив, что не давал согласия на регистрацию прав. Он направил возражения в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

Автор «Счастья не за горами» выступил против его присвоения предпринимателем из Нытвы
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#Общество#Пермь#Арт-объект#Счастье не за горами#Авторские права
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