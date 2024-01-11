Автор «Счастья не за горами» не смог оспорить права предпринимателя из Нытвы на бренд

Летом прошлого года предприниматель Алексей Мальцев после регистрации уникальных прав на товарный знак «Счастье не за горами» связался с производителями, выпускающими изделия и сувениры с использованием изображения арт-объекта. Бизнесмен предложил им выплачивать ему процент с продаж как правообладателю. Художник Борис Матросов выступил против использования знаменитой надписи в качестве товарного знака, заявив, что не давал согласия на регистрацию прав. Он направил возражения в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.