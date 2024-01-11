Автор «Счастья не за горами» не смог оспорить права предпринимателя из Нытвы на бренд

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Художник Борис Матросов не смог оспорить факт использования своего творения, фразы «Счастье не за горами», бизнесменом Алексеем Мальцевым из Нытвы. В минувший вторник, 9 января, Палата по патентным спорам вынесла решение, в котором отказала в удовлетворении заявления. В итоге товарный знак не аннулировали. Как рассказал Properm.ru партнер бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Роман Ахметов, планируется обжаловать это решение в Суде по интеллектуальным правам.
Арт-объект «Счастье не за горами» на набережной Камы в Перми появился в 2009 году. До 2017 года никто не имел на него прав, тогда же объект перешел на баланс администрации города. В 2018 году на набережной появилась табличка с указанием автора Бориса Матросова.
Летом прошлого года предприниматель Алексей Мальцев после регистрации уникальных прав на товарный знак «Счастье не за горами» связался с производителями, выпускающими изделия и сувениры с использованием изображения арт-объекта. Бизнесмен предложил им выплачивать ему процент с продаж как правообладателю. Художник Борис Матросов выступил против использования знаменитой надписи в качестве товарного знака, заявив, что не давал согласия на регистрацию прав. Он направил возражения в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.