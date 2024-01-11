properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

Вернувшийся в Пермь cо спецоперации экс-депутат Григоренко вышел из партии ЛДПР

Бывший депутат ЗС Пермского края Григоренко вышел из ЛДПР после возвращения с СВО

11 января 2024, 04:54
Фото: соцсети депутата

Вернувшийся в Пермь cо спецоперации экс-депутат Григоренко вышел из партии ЛДПР

Александр Григоренко пока не собирается вступать в другие партии.
Сюжет
Лдпр

Бывший депутат Заксобрания Пермского края Александр Григоренко написал заявление о выходе из ЛДПР. По его словам, это не связано с какими-либо негативными моментами, он ничего не против нового лидера партии Леонида Слуцкого.

«Но в условиях СВО и исторического вызова перед страной не вижу другого президента, кроме Владимира Путина. Все таки, не зря больше года провел на фронте под его верховным командованием», — написал Григоренко.

Экс-депутат пояснил, что пока в другие партии вступать не планируется.

Александр Григоренко участвовал в специальной военной операции, где потерял кисть руки. В Пермь он вернулся в конце 2023 года.

Читайте также:
Бывший депутат ЗС Прикамья, потерявший руку на СВО, вернулся в Пермь
#Пермь#Лдпр#Григоренко#Александр Григоренко
Подпишитесь
Пермь 20-х годов. Ландромат, хищения, взятки и убийства. Часть первая
Сегодня, 02:00
Мастер спорта по рукопашному бою стал замминистра в Пермском крае
Сегодня, 07:03
Скончался пермский и чусовской поэт Леонид Грибель
Сегодня, 06:23
Суд над топ-менеджерами «Камской долины» отложили из-за отсутствия адвоката
Сегодня, 05:41
Две пермских оперы стали постановками года в России
Сегодня, 05:03
Пермские магазины «Лакшми» объединились с конкурентами из сети «Живой выбор»
Сегодня, 05:34