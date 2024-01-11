Бывший депутат ЗС Пермского края Григоренко вышел из ЛДПР после возвращения с СВО

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
Бывший депутат Заксобрания Пермского края Александр Григоренко написал заявление о выходе из ЛДПР. По его словам, это не связано с какими-либо негативными моментами, он ничего не против нового лидера партии Леонида Слуцкого.
«Но в условиях СВО и исторического вызова перед страной не вижу другого президента, кроме Владимира Путина. Все таки, не зря больше года провел на фронте под его верховным командованием», — написал Григоренко.
Экс-депутат пояснил, что пока в другие партии вступать не планируется.
Александр Григоренко участвовал в специальной военной операции, где потерял кисть руки. В Пермь он вернулся в конце 2023 года.