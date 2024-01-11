Что известно о кандидатах в президенты РФ

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
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Updated Сегодня, 10:43
Главное политическое событие в России в 2024 году — президентские выборы. Многие эксперты считают, что эти выборы будут особенными, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В списке кандидатов на предстоящие выборы уже есть несколько имен: Вячеслав Даванков от партии «Новые люди», Леонид Слуцкий — лидер ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ, Сергей Бабурин — руководитель партии «Российский общенародный союз», Анатолий Баташев — эколог, блогер и самовыдвиженец, Андрей Богданов от «Российской партии свободы и справедливости».
Также свои кандидатуры представили Сергей Малинкович от «Коммунистов России», Борис Надеждин от «Гражданской инициативы», нынешний президент РФ Владимир Путин, блогер Рада Русских, которая также не представляет партию, и Ирина Свиридова от «Демократической партии России».
Эти выборы будут уникальными в свете современной российской политики, считает политолог Артем Макаев. Он отмечает, что события в СВО России на Украине стали точкой пересборки мировых политических процессов. Народ России поддерживает действующего президента Владимира Путина — такие общественные настроения существуют.
Тем не менее, по словам Макаева, есть и другие кандидаты на должность президента страны. Однако сложно назвать их кандидатами с реальными шансами. Некоторые из существующих политических фигур, например Леонид Слуцкий, заявили, что не хотят побеждать действующего президента, так как считают его самым влиятельным политиком на планете. Другие кандидаты, в основном, поддерживают такую позицию или не представляют реальной альтернативы текущей власти.