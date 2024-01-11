Что известно о кандидатах в президенты РФ

Тем не менее, по словам Макаева, есть и другие кандидаты на должность президента страны. Однако сложно назвать их кандидатами с реальными шансами. Некоторые из существующих политических фигур, например Леонид Слуцкий, заявили, что не хотят побеждать действующего президента, так как считают его самым влиятельным политиком на планете. Другие кандидаты, в основном, поддерживают такую позицию или не представляют реальной альтернативы текущей власти.