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Updated Сегодня, 10:43

Что известно о кандидатах в президенты РФ

Что известно о кандидатах в президенты РФ

11 января 2024, 10:41
Фото: Midjourney
В предвыборной гонке на выборы президента РФ в 2024 году участвуют несколько кандидатов, однако эксперты полагают, что ни один из них не может представлять реальную альтернативу действующему президенту Владимиру Путину, который считается самым влиятельным политиком на планете.

Главное политическое событие в России в 2024 году — президентские выборы. Многие эксперты считают, что эти выборы будут особенными, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В списке кандидатов на предстоящие выборы уже есть несколько имен: Вячеслав Даванков от партии «Новые люди», Леонид Слуцкий — лидер ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ, Сергей Бабурин — руководитель партии «Российский общенародный союз», Анатолий Баташев — эколог, блогер и самовыдвиженец, Андрей Богданов от «Российской партии свободы и справедливости».

Также свои кандидатуры представили Сергей Малинкович от «Коммунистов России», Борис Надеждин от «Гражданской инициативы», нынешний президент РФ Владимир Путин, блогер Рада Русских, которая также не представляет партию, и Ирина Свиридова от «Демократической партии России».

Эти выборы будут уникальными в свете современной российской политики, считает политолог Артем Макаев. Он отмечает, что события в СВО России на Украине стали точкой пересборки мировых политических процессов. Народ России поддерживает действующего президента Владимира Путина — такие общественные настроения существуют.

Тем не менее, по словам Макаева, есть и другие кандидаты на должность президента страны. Однако сложно назвать их кандидатами с реальными шансами. Некоторые из существующих политических фигур, например Леонид Слуцкий, заявили, что не хотят побеждать действующего президента, так как считают его самым влиятельным политиком на планете. Другие кандидаты, в основном, поддерживают такую позицию или не представляют реальной альтернативы текущей власти.

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