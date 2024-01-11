Десятки домов в центре Перми останутся без воды из-за повреждения сетей

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В районе площади Карла Маркса проведут ремонтные работы на магистральном водоводе. В конце прошлого года на одном из выходящих с насосной станции «Южная» в конце прошлого года появилась скрытая утечка воды. Из-за этого на проезжей части ул. Чернышевского появилась наледь, ее ежедневно убирают спецтехникой.
В новогодние выходные и сильные морозы сотрудники ООО «Новогор-Прикамье» проводили локальные отключения воды на краткие промежутки времени. Сейчас специалисты уточнили место повреждения трубы и определили метод обновления участка протяженностью более 30 м. Чтобы не ограничивать движение трамваев в районе площади Карла Маркса, они решили ремонтировать водопровод методом санации — через котлованы внутри старой трубы будет протягиваться новая полимерная труба меньшего диаметра. Пермяков просят сделать запасы воды.
Водоснабжения не будет почти два дня — с 10:00 13 января до 22:00 14 января — по следующим адресам:
Вода с пониженным давлением или полное отсутствие водоснабжения будут в то же время по улицам:
В компании «Новогор-Прикамье» утверждают, что будут стремиться провести ремонт водовода в максимально короткие сроки.