Десятки домов в центре Перми останутся без воды из-за повреждения сетей

В новогодние выходные и сильные морозы сотрудники ООО «Новогор-Прикамье» проводили локальные отключения воды на краткие промежутки времени. Сейчас специалисты уточнили место повреждения трубы и определили метод обновления участка протяженностью более 30 м. Чтобы не ограничивать движение трамваев в районе площади Карла Маркса, они решили ремонтировать водопровод методом санации — через котлованы внутри старой трубы будет протягиваться новая полимерная труба меньшего диаметра. Пермяков просят сделать запасы воды.