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Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

В центре Перми десятки домов останутся без воды из-за аварии на сетях

Десятки домов в центре Перми останутся без воды из-за повреждения сетей

11 января 2024, 11:03
Фото: properm.ru

В центре Перми десятки домов останутся без воды из-за аварии на сетях

Скрытая утечка воды появилась еще в конце прошлого года.

В районе площади Карла Маркса проведут ремонтные работы на магистральном водоводе. В конце прошлого года на одном из выходящих с насосной станции «Южная» в конце прошлого года появилась скрытая утечка воды. Из-за этого на проезжей части ул. Чернышевского появилась наледь, ее ежедневно убирают спецтехникой.

В новогодние выходные и сильные морозы сотрудники ООО «Новогор-Прикамье» проводили локальные отключения воды на краткие промежутки времени. Сейчас специалисты уточнили место повреждения трубы и определили метод обновления участка протяженностью более 30 м. Чтобы не ограничивать движение трамваев в районе площади Карла Маркса, они решили ремонтировать водопровод методом санации — через котлованы внутри старой трубы будет протягиваться новая полимерная труба меньшего диаметра. Пермяков просят сделать запасы воды.

Водоснабжения не будет почти два дня — с 10:00 13 января до 22:00 14 января — по следующим адресам:

  • Сибирская, 94;
  • Чернышевского, 11, 11а, 13, 15, 19а, 23;
  • Ушинского, 1, 3, 5, 7, 9, 10;
  • Крупской, 76, 78а, 78, 88, 86, 84, 82, 80, 86а, 84а, 82а, 80а, 92, 90, 93, 89, 87, 91а, 89а, 87а, 87б, 85, 85а, 79, 79а, 83, 81, ЦТП №8 по Крупской 79;
  • Гайдара, 16а, 9, 7, 7а, 11, 11а, 9а, 13, 13а;
  • Пушкарская, 69, 75, 81, 55, 128, 130, 132, 134, 136, 61, 63, 67, 65, 73, 77, 79, 83,140;
  • Старцева, 35в, 37/3, 37/2, 35/3, 35/2, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 61, 61 к1, 65;
  • Бульвар Гагарина, 84, 82, 86, 86б, 88, 80, 80а, 66 (ЦТП №17), 62/2, 62, 64, 62а, 62а/2, 60а, 60, 60б, 58, 58а, 58в, 58б, 58г, 56, ЦТП№20 по ул. Бульвар Гагарина, 54, 54, 54а, 115, 113а, 113, 113б, 107/7, 109, 111/1, 111/2, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 103, 103а, 105, 105а, 101, 99, 97, 93/6, 74, 78, 74в, 91, 95, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 89а, 66а, 68, 70, 70а, 70б, ЦТП №48 по ул. Бульвар Гагарина, 70, 72а, ЦТП №15 по ул. Бульвар Гагарина, 72;
  • Юрша, 82, 100, 96;
  • Лякишева, 2, 4, 6, 8;
  • Пономарева, 91, 56, 56а;
  • Звонарева, 37, 39, 39а, 43, 43а, 45.

Вода с пониженным давлением или полное отсутствие водоснабжения будут в то же время по улицам:

  • Чернышевского, 7а, 17, 19, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 41а, 15а, б, в, г, 17а, в, г, д;
  • Красные Казармы, 7, 8, 9, 10, 17, 25;
  • Николая Островского, 111, 111а, 113, 119;
  • часть микрорайона Городские Горки, ограниченная ул. Студенческая — ул. Техническая — ул. А. Гайдара — ул. Ушинского — ул. Бульвар Гагарина — ул. Крупской;
  • микрорайон Юбилейный.

В компании «Новогор-Прикамье» утверждают, что будут стремиться провести ремонт водовода в максимально короткие сроки.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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