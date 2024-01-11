Две пермских оперы стали постановками года в России

Выражают уверенность авторы рейтинга и в музыкальном будущем Перми. Так, на исходе 2023 года, в год 300-летия Перми, открылся после ремонта и реконструкции обновленный Большой зал Пермской филармонии. С этим событием связаны и большие ожидания: введя в эксплуатацию фактически новый зал, оснащенные по последнему слову акустики и техники, можно подумать о создании в Перми симфонического оркестра, отмечают в издании.