Две пермских оперы стали постановками года в России

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Редакция авторитетного «Музыкального обозрения» подвела итоги 2023 года и составила рейтинг самых заметных премьер в музыкальном мире России.
Так, оперными постановками года признаны два спектакля Пермского театра оперы и балета: «Летучий голландец» (копродукция с Новой Оперой) и «Бал-маскарад». Обе постановки приурочены к 300-летнему юбилею Перми.
Музыкальный руководитель пермской постановки «Замок герцога Синяя Борода» Фёдор Леднёв стал дирижером года.
Выражают уверенность авторы рейтинга и в музыкальном будущем Перми. Так, на исходе 2023 года, в год 300-летия Перми, открылся после ремонта и реконструкции обновленный Большой зал Пермской филармонии. С этим событием связаны и большие ожидания: введя в эксплуатацию фактически новый зал, оснащенные по последнему слову акустики и техники, можно подумать о создании в Перми симфонического оркестра, отмечают в издании.