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Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Две пермских оперы стали постановками года в России

Две пермских оперы стали постановками года в России

11 января 2024, 05:03
Фото: Андрей Чунтомов
Также отмечен работающий с Пермским театром оперы и балета дирижёр.
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Рейтинг

Редакция авторитетного «Музыкального обозрения» подвела итоги 2023 года и составила рейтинг самых заметных премьер в музыкальном мире России.

Так, оперными постановками года признаны два спектакля Пермского театра оперы и балета: «Летучий голландец» (копродукция с Новой Оперой) и «Бал-маскарад». Обе постановки приурочены к 300-летнему юбилею Перми.

Музыкальный руководитель пермской постановки «Замок герцога Синяя Борода» Фёдор Леднёв стал дирижером года.

Выражают уверенность авторы рейтинга и в музыкальном будущем Перми. Так, на исходе 2023 года, в год 300-летия Перми, открылся после ремонта и реконструкции обновленный Большой зал Пермской филармонии. С этим событием связаны и большие ожидания: введя в эксплуатацию фактически новый зал, оснащенные по последнему слову акустики и техники, можно подумать о создании в Перми симфонического оркестра, отмечают в издании.

#Рейтинг#Культура#Опера#Постановки
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