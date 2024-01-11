Экс-зампреда правительства Пермского края просят отправить в колонию на 6 лет

Изначально обвинение предъявлялось двум фигуранткам — Елене Лопаевой и бывшей директору фонда «Содействие — XXI век» Елене Найдановой. Но дело в отношении второй обвиняемой было выделено в отдельное производство после того, как 19 июля 2023 года она была объявлена в розыск. По одной из версий, 9 июля она покинула страну, воспользовавшись возможностью передвигаться — суд не ограничивал ей переезды по территории России. После этого в пермских СМИ вышло ее скандальное интервью, где во всем произошедшем Найданова обвинила экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова. Он проходит по делу свидетелем, в суде оглашались данные его допросов, речь в них идет о тратах денег фонда в том числе на личные нужды главы региона.