Экс-зампреда правительства Пермского края просят отправить в колонию на 6 лет

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Сегодня, 11 января, в Ленинском районном суде со второго раза состоялись прения сторон по уголовному делу о хищении 67,7 млн рублей средств фонда «Содействие — XXI век».
В начале заседания адвокат Лопаевой Михаил Постаногов приобщил к делу документы, указывающие на наличие у нее на иждивении малолетних детей и выписку из истории болезни.
Сама Лопаева утверждает, что не контролировала работу фонда. Все происходило по указанию экс-губернатора Максима Решетникова, средства ЛУКОЙЛа тратились на предвыборные кампании и нужды администрации губернатора.
Гособвинитель Светлана Плотникова отмечает, что материалы дела опровергают слова Лопаевой. В деле есть показания директора фонда Елены Найдановой, по которым именно Лопаева распоряжалась об обналичивании и расходовании денег. Показания Найдановой согласуются и с другими доказательствами, в том числе с показаниями других свидетелей.
Фонд отчитывался о проведении мероприятий, которых фактически не было, однако деньги обналичивались и передавались Найдановой и Лопаевой. Договоры с фондом подрядчикам приносила сотрудница администрации губернатора.
Деньги также передавались водителям губернатора, так как в машине всегда должны были находиться деньги на расходы главы Прикамья. Наличные деньги за вычетом маржи подрядчика в 10% передавались Найдановой.
С подрядчиками оговаривалось, что в период предвыборной кампании президента РФ в 2017 году необходимо за наличные деньги оплачивать работу штабов и агитаторов. Деньги всегда нужны были срочно. Экс-руководитель «Агентства социокультурных проектов» Екатерина Аскарова заявляла, что у ее организации деньги брались в долг, а потом гасились из средств фонда.
Кроме того, в деле есть переписка Лопаевой с подрядчиками и Найдановой, записи их переговоров. Также на виновность Лопаевой указывают и отчёты по контрактам фонда, выполненные с участием чиновников «задним чистом».
Версия о том, что это были внебюджетные средства губернатора также не выдерживает критики, отмечает гособвинитель. Нигде не прописано и не разрешено законом оплачивать деятельность главы региона и его подчинённых за счёт подобных «внебюджетных средств».
Акты проверок также указывают на формальную деятельность фонда, фактически он существовал, считает следствие, как фирма для обналички. Также никаких реальных программ «Пермский край — движение вперёд» и «Пермский край — новое время» фонд не реализовывал. У фонда не было реальной кассы, движения наличных средств не зарегистрировано.
Как сообщила гособвинитель Светлана Плотникова, экс-председателя правительства Пермского края Елену Лопаеву нужно признать виновной в хищении денег фонда и назначить ей 6 лет колонии общего режима, а также оштрафовать на 900 тыс. рублей. В качестве дополнительного наказания ее просят лишить права занимать должности на госслужбе в течение 2,5 лет.
После этого защита Лопаевой попросила время на подготовку. Она и адвокаты будут выступать в прениях 16 января.
Изначально обвинение предъявлялось двум фигуранткам — Елене Лопаевой и бывшей директору фонда «Содействие — XXI век» Елене Найдановой. Но дело в отношении второй обвиняемой было выделено в отдельное производство после того, как 19 июля 2023 года она была объявлена в розыск. По одной из версий, 9 июля она покинула страну, воспользовавшись возможностью передвигаться — суд не ограничивал ей переезды по территории России. После этого в пермских СМИ вышло ее скандальное интервью, где во всем произошедшем Найданова обвинила экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова. Он проходит по делу свидетелем, в суде оглашались данные его допросов, речь в них идет о тратах денег фонда в том числе на личные нужды главы региона.
В начале декабря Лопаевой продлили до 7 февраля запрет определенных действий. Ей запрещено выходить из дома без разрешения суда, за исключением посещения судебного процесса, походов в магазин и визитов к врачу. Также Елене Лопаевой нельзя пользоваться интернетом, мобильным телефоном, общаться с другими фигурантами дела.
По версии следствия, Лопаева, занимавшая с 26 июня 2017 года должность заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Пермского края, являлась куратором-исполнителем соглашения с фондом «Содействие — XXI век» от региональных властей. Она вступила в сговор с директором фонда Еленой Найдановой, чтобы обманным путем похитить свыше 50 млн рублей. Лопаевой и Найдановой изначально инкриминировалась ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.
Следствие считает, что директор фонда Найданова обналичивала через подставные юрлица деньги, перечисленные на благотворительность компанией ЛУКОЙЛ. Деньги она передавала Лопаевой. Ущерб оценивается в сумму более 67,7 млн рублей. Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено по оперативным материалам УФСБ по Пермскому краю, расследованием изначально занимались в региональном следственном комитете, потом дело было передано в центральный аппарат. Сейчас окончено предварительное расследование и подозреваемые знакомятся с материалами.