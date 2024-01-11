Хирург Алексанян рассказал, у каких врачей лучше не делать пластические операции

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Косметическая медицина, хоть и не новинка, все еще вызывает опасения у некоторых людей. Они боятся, что пластическая операция может негативно повлиять на их здоровье. Этот миф, по словам доктора медицинских наук, профессора Тиграна Алексаняна, не соответствует действительности. Однако есть некоторые важные факторы, которые нужно учесть, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Согласно врачу, при любой хирургической операции всегда существуют определенные риски, но если подходить к ним грамотно, вероятность возникновения проблем со здоровьем стремится к минимуму. Поэтому список анализов и консультаций специалистов перед операцией не должны смущать пациента, если они запрошены лечащим врачом. Важная роль также отводится психологической готовности или «зрелости» пациента.
Пластику лица и тела следует осуществлять осознанно, после тщательного взвешивания всех плюсов и минусов. Выбор клиники с хорошей репутацией и компетентными врачами играет большую роль. Кроме того, опытный хирург должен обладать эстетическим чувством и учитывать пропорции тела, индивидуальные особенности пациента и другие факторы.
Поэтому выбор врача следует подойти ответственно, а в процессе лечения внимательно слушать все советы и рекомендации. Только так восстановление будет проходить правильно, а проблемы со здоровьем не возникнут.