Хирург Алексанян рассказал, у каких врачей лучше не делать пластические операции

Косметическая медицина, хоть и не новинка, все еще вызывает опасения у некоторых людей. Они боятся, что пластическая операция может негативно повлиять на их здоровье. Этот миф, по словам доктора медицинских наук, профессора Тиграна Алексаняна, не соответствует действительности. Однако есть некоторые важные факторы, которые нужно учесть, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».