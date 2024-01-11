Концерт певца Shaman, на который пермяки раскупили все билеты, перенесли

При этом стоимость билетов на выступление выросла с последнего визита певца в краевую столицу. Если в марте 2023 года пермяки могли купить билеты на его концерт за 2,5-7,5 тыс. рублей, то сейчас стоимость выросла до 2,5-8 тыс. рублей. Все билеты уже раскуплены.