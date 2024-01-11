Концерт певца Shaman, на который пермяки раскупили все билеты, перенесли

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В Перми по техническим причинам перенесен концерт российского певца Shaman, настоящее имя — Ярослав Дронов. Изначально выступление было намечено на 31 января, однако его по техническим причинам перенесли на 1 февраля, сказано на сайте артиста. Концерт пройдет в ДК имени Солдатов, программа называется «Я РУССКИЙ. На бис».
При этом стоимость билетов на выступление выросла с последнего визита певца в краевую столицу. Если в марте 2023 года пермяки могли купить билеты на его концерт за 2,5-7,5 тыс. рублей, то сейчас стоимость выросла до 2,5-8 тыс. рублей. Все билеты уже раскуплены.
Популярность Shaman получил в 2022 году, начав выпускать патриотические песни. Изначально некоторые слушатели критиковали его за дреды, но позже он их состриг. При этом в начале карьеры певец заявлял, что дреды позволяют глазам зрителя зацепиться за исполнителя.