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Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

В Перми перенесли концерт певца Shaman, намеченный на 31 января

Концерт певца Shaman, на который пермяки раскупили все билеты, перенесли

11 января 2024, 11:03
Фото: скриншот из клипа

В Перми перенесли концерт певца Shaman, намеченный на 31 января

Купленные билеты остаются действительными.

В Перми по техническим причинам перенесен концерт российского певца Shaman, настоящее имя — Ярослав Дронов. Изначально выступление было намечено на 31 января, однако его по техническим причинам перенесли на 1 февраля, сказано на сайте артиста. Концерт пройдет в ДК имени Солдатов, программа называется «Я РУССКИЙ. На бис».

При этом стоимость билетов на выступление выросла с последнего визита певца в краевую столицу. Если в марте 2023 года пермяки могли купить билеты на его концерт за 2,5-7,5 тыс. рублей, то сейчас стоимость выросла до 2,5-8 тыс. рублей. Все билеты уже раскуплены.

Популярность Shaman получил в 2022 году, начав выпускать патриотические песни. Изначально некоторые слушатели критиковали его за дреды, но позже он их состриг. При этом в начале карьеры певец заявлял, что дреды позволяют глазам зрителя зацепиться за исполнителя.

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