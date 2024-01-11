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В Прикамье советник губернатора назначен заместителем министра спорта

Мастер спорта по рукопашному бою стал замминистра в Пермском крае

11 января 2024, 07:03
Фото: НИУ ВШЭ

В Прикамье советник губернатора назначен заместителем министра спорта

Чиновник будет курировать направления взаимодействия с региональными спортивными федерациями и подведомственными учреждениями.

С 11 января 2024 года советник губернатора Андрей Ипатов назначен заместителем министра физической культуры и спорта Пермского края. Чиновник является мастером спорта по рукопашному бою. Информацию о назначении подтвердили «Ъ-Прикамье» в ведомстве.

Новый замминистра будет курировать направления взаимодействия с региональными спортивными федерациями и подведомственными учреждениями. Стоит отметить, что ранее данное направление никто не курировал.

Андрей Ипатов окончил Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет и национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Известно, что он занимал должность ведущего советника департамента организации деятельности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, мэрии губернатора и краевого правительства.

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#Пермский край#Спортивные федерации#Высшая школа экономики#Замминистра#Физическая культура и спорт#Учреждения#Андрей Ипатов#Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет#Ведущий советник#Организация деятельности#Рукопашный бой
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