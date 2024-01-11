Мастер спорта по рукопашному бою стал замминистра в Пермском крае

С 11 января 2024 года советник губернатора Андрей Ипатов назначен заместителем министра физической культуры и спорта Пермского края. Чиновник является мастером спорта по рукопашному бою. Информацию о назначении подтвердили «Ъ-Прикамье» в ведомстве.