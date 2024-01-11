Мастер спорта по рукопашному бою стал замминистра в Пермском крае

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
С 11 января 2024 года советник губернатора Андрей Ипатов назначен заместителем министра физической культуры и спорта Пермского края. Чиновник является мастером спорта по рукопашному бою. Информацию о назначении подтвердили «Ъ-Прикамье» в ведомстве.
Новый замминистра будет курировать направления взаимодействия с региональными спортивными федерациями и подведомственными учреждениями. Стоит отметить, что ранее данное направление никто не курировал.
Андрей Ипатов окончил Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет и национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Известно, что он занимал должность ведущего советника департамента организации деятельности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, мэрии губернатора и краевого правительства.