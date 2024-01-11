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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Пермском крае

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Пермском крае

11 января 2024, 12:25
Фото: properm.ru
Морозы отступят ненадолго в пятницу, но вернутся в выходные.

В Пермском крае 12 января в отдельных районах ожидаются опасные и неблагоприятные погодные явления. В краевом МЧС со ссылкой на данные синоптиков сообщают, что ожидается изморозь. В регионе сейчас сохраняются аномальные холода, среднесуточная температура ниже нормы на 7°.

МЧС призывает пермяков быть осторожнее рядом с деревьями и проводами, стоит обходить здания, с крыш которых может сойти снег. При возникновении чрезвычайных происшествий о них нужно сообщить по номерам: 101 и 112.

Ранее синоптики отмечали, что на незначительное потепление можно рассчитывать в ночь на пятницу. Температура в краевой столице ожидается на уровне -13…-15˚, однако морозы вновь вернутся в субботу.

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#Пермь#Погода
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