МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Пермском крае

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В Пермском крае 12 января в отдельных районах ожидаются опасные и неблагоприятные погодные явления. В краевом МЧС со ссылкой на данные синоптиков сообщают, что ожидается изморозь. В регионе сейчас сохраняются аномальные холода, среднесуточная температура ниже нормы на 7°.
МЧС призывает пермяков быть осторожнее рядом с деревьями и проводами, стоит обходить здания, с крыш которых может сойти снег. При возникновении чрезвычайных происшествий о них нужно сообщить по номерам: 101 и 112.
Ранее синоптики отмечали, что на незначительное потепление можно рассчитывать в ночь на пятницу. Температура в краевой столице ожидается на уровне -13…-15˚, однако морозы вновь вернутся в субботу.