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Международный суд ООН начал рассмотрение дела о геноциде Израиля по иску ЮАР

Международный суд ООН начал рассмотрение дела о геноциде Израиля по иску ЮАР

11 января 2024, 10:59
Фото: Midjourney
Состоятся слушания дела о геноциде Израиля в Международном суде ООН в Гааге по иску ЮАР; Израиль обвиняется в политике «апартеида» в отношении палестинцев; Израиль отказался сотрудничать с Международным уголовным судом.

В Гааге начались слушания дела о геноциде, в котором обвиняется Израиль. Международный суд ООН рассматривает этот иск, поданый Южной Африкой, которая просит принять «временные меры». Судебные заседания продлятся два дня — 11 и 12 января. Делегация Израиля будет выступать 12 января, а представители ЮАР уже выступили в первый день слушаний, пишет 360tv.ru.

По словам представителя ЮАР, Израиль проводит политику «апартеида» в отношении палестинцев. Весьма многочисленная делегация из Израиля присутствует на слушаниях. В суде работает 15 судей.

Ранее стало известно, что Израиль не будет сотрудничать с Международным уголовным судом в расследовании преступлений в секторе Газа. Представитель МИД Израиля заявил, что его страна защищает своих граждан и борется с терроризмом, поэтому они не хотят сотрудничать с данным судом.

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