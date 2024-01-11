Международный суд ООН начал рассмотрение дела о геноциде Израиля по иску ЮАР

Ранее стало известно, что Израиль не будет сотрудничать с Международным уголовным судом в расследовании преступлений в секторе Газа. Представитель МИД Израиля заявил, что его страна защищает своих граждан и борется с терроризмом, поэтому они не хотят сотрудничать с данным судом.