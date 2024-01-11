Международный суд ООН начал рассмотрение дела о геноциде Израиля по иску ЮАР

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
В Гааге начались слушания дела о геноциде, в котором обвиняется Израиль. Международный суд ООН рассматривает этот иск, поданый Южной Африкой, которая просит принять «временные меры». Судебные заседания продлятся два дня — 11 и 12 января. Делегация Израиля будет выступать 12 января, а представители ЮАР уже выступили в первый день слушаний, пишет 360tv.ru.
По словам представителя ЮАР, Израиль проводит политику «апартеида» в отношении палестинцев. Весьма многочисленная делегация из Израиля присутствует на слушаниях. В суде работает 15 судей.
Ранее стало известно, что Израиль не будет сотрудничать с Международным уголовным судом в расследовании преступлений в секторе Газа. Представитель МИД Израиля заявил, что его страна защищает своих граждан и борется с терроризмом, поэтому они не хотят сотрудничать с данным судом.