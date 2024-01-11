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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

фото с пикета в 2020 году

«Мою жизнь раздавили». Пермский депутат объяснил, почему выступил с критикой СВО

11 января 2024, 15:02
Фото: соцсети депутата
фото с пикета в 2020 году

Пермский депутат Сергей Медведев объяснил, почему выступил с критикой СВО

Пост с критикой спецоперации появился в соцсетях депутата еще 31 декабря, но внимание на него обратили только из-за сообщений в некоторых Telegram-каналах.
Сюжет
Протест

Посты пермского депутата от фракции ЛДПР Сергея Медведева могут проверить силовики, пермская Гордума попросила об этом 11 января после того, как в Telegram-каналах начал распространятся пост депутата из «Вконтакте», написанный 31 декабря, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

В посте депутат высказывался против СВО и действующего президента Владимира Путина. Посмотреть его любой желающий не может — страница депутата закрыта. Медведев пояснил Properm.ru, что он написал данный пост так как у него больше нет сил терпеть: «Почему написал? Да потому, что нет сил терпеть, мою жизнь раздавили, сломали, уже стало нормой о меня вытирать ноги. Все началось с 2018 года, история длинная», — отметил Медведев. Депутат отметил, что «пока на свободе».

Несколько лет назад Медведев, который не был в тот момент депутатом, выходил на одиночные пикеты из-за травли его ребенка в лицее.

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#Протест#Пермь
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