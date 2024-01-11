«Мою жизнь раздавили». Пермский депутат объяснил, почему выступил с критикой СВО

В посте депутат высказывался против СВО и действующего президента Владимира Путина. Посмотреть его любой желающий не может — страница депутата закрыта. Медведев пояснил Properm.ru, что он написал данный пост так как у него больше нет сил терпеть: «Почему написал? Да потому, что нет сил терпеть, мою жизнь раздавили, сломали, уже стало нормой о меня вытирать ноги. Все началось с 2018 года, история длинная», — отметил Медведев. Депутат отметил, что «пока на свободе».