На пермской эспланаде вновь открылся ледовый городок

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Главный ледовый городок Перми на городской эспланаде открылся после технического обслуживания. Об этом сообщают в администрации города.
Последние два дня, 9 и 10 января, в городке проводились восстановительные работы на ледовых объектах. С 11 января «Лукоморье» вновь открыто для всех желающих.
Ледовый городок продолжает работать по графику: в будние дни — с 12:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00.