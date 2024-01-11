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Published Сегодня, 15:14

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Updated Сегодня, 15:15

На пермской эспланаде вновь открылся ледовый городок

На пермской эспланаде вновь открылся ледовый городок

11 января 2024, 15:14
Фото: администрация Перми
На протяжении двух дней его ремонтировали.

Главный ледовый городок Перми на городской эспланаде открылся после технического обслуживания. Об этом сообщают в администрации города.

Последние два дня, 9 и 10 января, в городке проводились восстановительные работы на ледовых объектах. С 11 января «Лукоморье» вновь открыто для всех желающих.

Ледовый городок продолжает работать по графику: в будние дни — с 12:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00.

#Общество#Праздник#Ледовый городок#Эспланада#Праздники#Празднование
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