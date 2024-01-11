Невероятно добрый и внимательный: Ольга Будина о Юрии Соломине

По словам Будиной, Соломин был серьезным и всегда производил впечатление внимательного человека с огромным сердцем. Когда он смотрел на кого-то, создавалось ощущение, будто его глаза проникают сквозь душу. Он всегда выглядел достойно и ни капли не приветствовал шутки и смешные истории. Тем не менее, это было обманчивое впечатление, так как можно было с ним и пошутить и рассказывать разные интересные истории, и, конечно же, слушать, когда он говорит.