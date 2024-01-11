Невероятно добрый и внимательный: Ольга Будина о Юрии Соломине

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Скончался народный артист СССР Юрий Соломин. Его партнер по фильму «Московская сага», актриса Ольга Будина, узнала об этом от «360». Она вспомнила, каким был Соломин.
По словам Будиной, Соломин был серьезным и всегда производил впечатление внимательного человека с огромным сердцем. Когда он смотрел на кого-то, создавалось ощущение, будто его глаза проникают сквозь душу. Он всегда выглядел достойно и ни капли не приветствовал шутки и смешные истории. Тем не менее, это было обманчивое впечатление, так как можно было с ним и пошутить и рассказывать разные интересные истории, и, конечно же, слушать, когда он говорит.
Актриса пожаловалась, что теперь мы сталкиваемся с уходом эпохи, которая нас всех породила, и это вызывает боль в душе.
О смерти Юрия Соломина сообщила его внучка. Она рассказала, что он скончался во сне 11 января, рядом с ним была его дочь. Позже эту информацию подтвердили в дирекции Малого театра в Москве, где Соломин был худрукием.
Юрий Соломин прожил 88 лет.