Новость о смерти народного артиста СССР Юрия Соломина шокировала актрису Смехову

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Актриса Алика Смехова выразила свои соболезнования в связи со смертью известного актера Юрия Соломина. Новость о его уходе потрясла ее, и она почувствовала глубокую печаль. Она отметила, что Соломин был любимым артистом для многих и замечательным человеком. Она передает свои соболезнования его семье, зрителям и всему театру, пишет 360tv.ru.
Юрий Соломин, народный артист СССР, скончался в возрасте 88 лет. В ноябре он был госпитализирован после инсульта. По словам пресс-секретаря Малого театра Таисии Антоновой, Соломин прошел курс лечения в больнице. Директор культурного учреждения Тамара Михайлова сообщила, что состояние артиста было стабильно тяжелым, также было известно, что у него парализовалась левая сторона тела.