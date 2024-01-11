Новость о смерти народного артиста СССР Юрия Соломина шокировала актрису Смехову

Актриса Алика Смехова выразила свои соболезнования в связи со смертью известного актера Юрия Соломина. Новость о его уходе потрясла ее, и она почувствовала глубокую печаль. Она отметила, что Соломин был любимым артистом для многих и замечательным человеком. Она передает свои соболезнования его семье, зрителям и всему театру, пишет 360tv.ru.