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Отомстил за долги по зарплате. Два приятеля украли трактор в Пермском округе

Отомстил за долги по зарплате. Два приятеля украли трактор в Пермском округе

11 января 2024, 07:35
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Украденную спецтехнику подельники планировали продать.

В Пермском округе два приятеля украли трактор. Полицейские быстро обнаружили похищенное, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В дежурную часть отдела МВД России «Пермский» поступило сообщение о пропаже с территории бывшего пионерского лагеря трактора стоимостью порядка 3 млн. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержаны двое 32-летних местных жителей.

Оказалось, что один из подозреваемых ранее работал на территории бывшего лагеря, где у него случился конфликт с руководством из-за долгов по заработной плате. Решив отомстить обидчикам, он встретился со знакомым и во время совместного застолья подговорил последнего украсть технику.

В ночное время подельники пробрались на частную территорию и при помощи отвертки отжали створку окна трактора. Проникнув внутрь кабины, они завели машину, замкнув провода зажигания. Затем фигуранты отогнали и спрятали спецтехнику в лесу. Трактор приятели планировали реализовать, путем продажи или разбора, а вырученные средства поделить пополам.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная в особо крупном размере». В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его подельнику — в виде домашнего ареста.

Следствие продолжается.

#Общество#Криминал#Кража#Трактор
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