Отомстил за долги по зарплате. Два приятеля украли трактор в Пермском округе

Оказалось, что один из подозреваемых ранее работал на территории бывшего лагеря, где у него случился конфликт с руководством из-за долгов по заработной плате. Решив отомстить обидчикам, он встретился со знакомым и во время совместного застолья подговорил последнего украсть технику.