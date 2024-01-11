Отомстил за долги по зарплате. Два приятеля украли трактор в Пермском округе

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В Пермском округе два приятеля украли трактор. Полицейские быстро обнаружили похищенное, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В дежурную часть отдела МВД России «Пермский» поступило сообщение о пропаже с территории бывшего пионерского лагеря трактора стоимостью порядка 3 млн. рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержаны двое 32-летних местных жителей.
Оказалось, что один из подозреваемых ранее работал на территории бывшего лагеря, где у него случился конфликт с руководством из-за долгов по заработной плате. Решив отомстить обидчикам, он встретился со знакомым и во время совместного застолья подговорил последнего украсть технику.
В ночное время подельники пробрались на частную территорию и при помощи отвертки отжали створку окна трактора. Проникнув внутрь кабины, они завели машину, замкнув провода зажигания. Затем фигуранты отогнали и спрятали спецтехнику в лесу. Трактор приятели планировали реализовать, путем продажи или разбора, а вырученные средства поделить пополам.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная в особо крупном размере». В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его подельнику — в виде домашнего ареста.
Следствие продолжается.