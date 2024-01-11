Пермские магазины «Лакшми» объединились с конкурентами из сети «Живой выбор»

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:36
В Перми в конце 2023 года объединились две пермские сети магазинов здорового питания — «Лакшми» и «Живой выбор». Частью новой сети стали четыре магазина в краевой столице. Над новой концепцией работают две команды, однако за операционное и юридическое управление будет отвечать команда сети «Живой выбор».
Кроме того, бренда «Лакшми» больше не станет, все магазины будут работать под вывеской «Живой выбор», сообщает chitaitext.ru со ссылкой на основателя сети «Живой выбор» Александра Хрычикова.
Сеть «Лакшми» появилась в краевой столице в 2013 году, она активно развивалась, однако в 2013 году закрыла 30 магазинов из-за падения продаж. В последнее время у сети оставалось лишь два магазина. Сеть «Живой выбор» изначально была представлена в формате онлайн-магазина в 2017 году, первая точка в городе была открыта в 2019 году.