Пермские магазины «Лакшми» объединились с конкурентами из сети «Живой выбор»

Сеть «Лакшми» появилась в краевой столице в 2013 году, она активно развивалась, однако в 2013 году закрыла 30 магазинов из-за падения продаж. В последнее время у сети оставалось лишь два магазина. Сеть «Живой выбор» изначально была представлена в формате онлайн-магазина в 2017 году, первая точка в городе была открыта в 2019 году.