После полицейской погони дома у пермяка нашли тысячи патронов и книги о терроризме

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Силовики нашли дома у 37-летнего жителя Перми тысячи патронов, две книги о терроризме, гранату, кастеты, ножи, а также распечатанную инструкцию о том, как собрать самодельную взрывчатку, утверждает Telegram-канал «Ural Mash».
Ранее пермяк был судим за грабеж и причинения тяжкого вреда здоровью, сейчас ему грозит срок за хранение и изготовление оружия, а также за повреждение машин ДПС.
Мужчину задержали в Чувашии после того, как он заправился на АЗС, но отказался оплачивать бензин. Сотрудники ГИБДД отправились в погоню за Toyota Camry — водитель не останавливался. Мужчина попал в ДТП с семью автомобилями — его задержали. В машине нашли два пистолета, сотни патронов и прибор ночного видения. Пока неизвестно, зачем он собирал арсенал.