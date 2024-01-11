После полицейской погони дома у пермяка нашли тысячи патронов и книги о терроризме

Мужчину задержали в Чувашии после того, как он заправился на АЗС, но отказался оплачивать бензин. Сотрудники ГИБДД отправились в погоню за Toyota Camry — водитель не останавливался. Мужчина попал в ДТП с семью автомобилями — его задержали. В машине нашли два пистолета, сотни патронов и прибор ночного видения. Пока неизвестно, зачем он собирал арсенал.