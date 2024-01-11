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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

После полицейской погони дома у пермяка нашли тысячи патронов и книги о терроризме

После полицейской погони дома у пермяка нашли тысячи патронов и книги о терроризме

11 января 2024, 12:03
Фото: SHOT
Внимание на пермяка обратили из-за неоплаченного счета за бензин.
Сюжет
Дтп

Силовики нашли дома у 37-летнего жителя Перми тысячи патронов, две книги о терроризме, гранату, кастеты, ножи, а также распечатанную инструкцию о том, как собрать самодельную взрывчатку, утверждает Telegram-канал «Ural Mash».

Ранее пермяк был судим за грабеж и причинения тяжкого вреда здоровью, сейчас ему грозит срок за хранение и изготовление оружия, а также за повреждение машин ДПС.

Мужчину задержали в Чувашии после того, как он заправился на АЗС, но отказался оплачивать бензин. Сотрудники ГИБДД отправились в погоню за Toyota Camry — водитель не останавливался. Мужчина попал в ДТП с семью автомобилями — его задержали. В машине нашли два пистолета, сотни патронов и прибор ночного видения. Пока неизвестно, зачем он собирал арсенал.

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#Происшествия#Дтп#Пермь#Авария
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