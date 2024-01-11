Пожарные вынесли женщину через окно из горящего дома в Добрянке

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Пожарные спасли из горящего дома маломобильную женщину. История произошла в Добрянке, сообщают в краевом МЧС.
Сообщение о пожаре в частном двухэтажном жилом доме на ул. Менжинского поступило 10 января в 8:49. К месту пожара были направлены силы и средства в количестве 23 человек личного состава и пяти единиц техники.
На месте было установлено, что горит кровля жилого дома и надворных построек. Звеном газодымозащитной службы 115 пожарно-спасательной части на пожаре спасена маломобильная женщина, которая не могла самостоятельно эвакуироваться. Пожарные вынесли пострадавшую через окно на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи.
Огонь, охвативший площадь в 96 кв. метров, был локализован в 8:57, а полностью ликвидирован в 9:13.
Предварительная причина возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а именно короткое замыкание электропроводки в надворных постройках.