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Пожарные вынесли женщину через окно из горящего дома в Добрянке

Пожарные вынесли женщину через окно из горящего дома в Добрянке

11 января 2024, 04:39
Фото: 1MI
Сама погорелица эвакуироваться не могла.

Пожарные спасли из горящего дома маломобильную женщину. История произошла в Добрянке, сообщают в краевом МЧС.

Сообщение о пожаре в частном двухэтажном жилом доме на ул. Менжинского поступило 10 января в 8:49. К месту пожара были направлены силы и средства в количестве 23 человек личного состава и пяти единиц техники.

На месте было установлено, что горит кровля жилого дома и надворных построек. Звеном газодымозащитной службы 115 пожарно-спасательной части на пожаре спасена маломобильная женщина, которая не могла самостоятельно эвакуироваться. Пожарные вынесли пострадавшую через окно на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Огонь, охвативший площадь в 96 кв. метров, был локализован в 8:57, а полностью ликвидирован в 9:13.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а именно короткое замыкание электропроводки в надворных постройках.

#Происшествия#Пожар#Добрянка
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