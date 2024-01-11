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Published Сегодня, 14:13

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Updated Сегодня, 14:14

Прибыль промышленных предприятий Прикамья за год сократилась более чем на 34%

Прибыль промышленных предприятий Прикамья за год сократилась более чем на 34%

11 января 2024, 14:13
Фото: 1MI
Прибыльные организации в регионе заработали меньше на 29,2%.

За январь — октябрь 2023 года предприятия Пермского края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 304,1 млрд рублей. Это на 29,2% ниже уровня соответствующего периода предыдущего года, сообщает Пермьстат.

По краю 77,2% обследованных организаций завершили отчетный период с прибылью в объеме 316,1 млрд рублей, что на 29,2% ниже уровня января — октября 2022 года. Сумма убытка нерентабельных организаций края уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года также на 29,2% и составила 12 млрд рублей.

Организациями промышленного производства также получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 262,9 млрд рублей. Доля прибыльных организаций в промышленности края составила 74,8%, полученная ими прибыль сложилась в сумме 270,4 млрд рублей. Это на 34,3% ниже аналогичного показателя за январь — октябрь 2022 года.

#Экономика#Статистика#Производство#Пермские производители
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