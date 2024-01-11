Прибыль промышленных предприятий Прикамья за год сократилась более чем на 34%

По краю 77,2% обследованных организаций завершили отчетный период с прибылью в объеме 316,1 млрд рублей, что на 29,2% ниже уровня января — октября 2022 года. Сумма убытка нерентабельных организаций края уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года также на 29,2% и составила 12 млрд рублей.