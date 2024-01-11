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Прокуратура настаивает на увольнении замглавы одного из муниципалитетов Прикамья

Прокуратура настаивает на увольнении замглавы одного из муниципалитетов Прикамья

11 января 2024, 15:47
Фото: properm.ru
У чиновника возник конфликт интересов на рабочем месте.

Прокуратура Кочевского района настаивает на увольнении одного из заместителей главы муниципалитета. У чиновника возник конфликт интересов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, а также соблюдении требований при проведении закупочных процедур для муниципальных нужд в деятельности администрации округа.

Выявлено, что в период 2021–2022 гг. одним из заместителей главы администрации при исполнении обязанностей главы муниципального округа без соблюдения установленного законодательством порядка — создания приемочной комиссии, предоставления подрядчиком документации о качестве проведенных работ и использованных материалов — за счет средств бюджета оплатил работы по содержанию дома для детей-сирот подрядчику, который являлся родственником чиновника. Кроме этого, при наличии аналогичных родственных связей муниципальным служащим принят спортивный объект. Работы были также приняты в полном объеме без предоставления надлежащей исполнительной документации.

Чиновник не исполнил обязанность по информированию уполномоченного органа о возникновении конфликта интересов, а также не принял меры к его предотвращению или урегулированию.

По итогам проверки прокурором главе администрации Кочевского муниципального округа внесено представление об устранении выявленных нарушений. Однако, по итогам рассмотрения, в удовлетворении представления было отказано. В связи с чем, в суд направлено исковое заявление о признании требований прокуратуры законными, обоснованными и увольнении служащего в связи с утратой доверия.

Кочевский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

#Общество#Суд#Прокуратура#Увольнение#Чиновник#Кочево
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