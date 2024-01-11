Прокуратура настаивает на увольнении замглавы одного из муниципалитетов Прикамья

Выявлено, что в период 2021–2022 гг. одним из заместителей главы администрации при исполнении обязанностей главы муниципального округа без соблюдения установленного законодательством порядка — создания приемочной комиссии, предоставления подрядчиком документации о качестве проведенных работ и использованных материалов — за счет средств бюджета оплатил работы по содержанию дома для детей-сирот подрядчику, который являлся родственником чиновника. Кроме этого, при наличии аналогичных родственных связей муниципальным служащим принят спортивный объект. Работы были также приняты в полном объеме без предоставления надлежащей исполнительной документации.