Прокуратура заставила чиновников Косинского округа отремонтировать тротуары

При проверке установлено, что автодорога по ул. Боталова в селе Коса только частично оборудована тротуарами, и часть из них находятся в ненормативном состоянии. В пресс-службе районной прокуратуры сообщили, что в суд направлено административное исковое заявление с признанием бездействия властей незаконным. Также чиновников обязали привести тротуары в нормативное состояние.