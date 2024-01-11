Прокуратура заставила чиновников Косинского округа отремонтировать тротуары

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
Прокуратура Косинского района обнаружила бездействие администрации округа в решении вопросов благоустройства и безопасности территорий муниципалитета. Надзорный орган проверил соответствующее обращение местного жителя, поступившее во время личного приема прокурора Пермского края Павла Бухтоярова.
При проверке установлено, что автодорога по ул. Боталова в селе Коса только частично оборудована тротуарами, и часть из них находятся в ненормативном состоянии. В пресс-службе районной прокуратуры сообщили, что в суд направлено административное исковое заявление с признанием бездействия властей незаконным. Также чиновников обязали привести тротуары в нормативное состояние.
Косинский районный суд в полном объеме удовлетворил требования надзорного ведомства. Когда решение суда вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.