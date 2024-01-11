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Published Сегодня, 03:06

Modified Сегодня, 03:08

Updated Сегодня, 03:08

Прокуратура обязала власти Косинского округа привести в порядок тротуары.

Прокуратура заставила чиновников Косинского округа отремонтировать тротуары

11 января 2024, 03:06
Фото: 1MI

Прокуратура обязала власти Косинского округа привести в порядок тротуары.

Власти игнорировали вопросы безопасности местных жителей, пока ведомство не вмешалось.

Прокуратура Косинского района обнаружила бездействие администрации округа в решении вопросов благоустройства и безопасности территорий муниципалитета. Надзорный орган проверил соответствующее обращение местного жителя, поступившее во время личного приема прокурора Пермского края Павла Бухтоярова.

При проверке установлено, что автодорога по ул. Боталова в селе Коса только частично оборудована тротуарами, и часть из них находятся в ненормативном состоянии. В пресс-службе районной прокуратуры сообщили, что в суд направлено административное исковое заявление с признанием бездействия властей незаконным. Также чиновников обязали привести тротуары в нормативное состояние.

Косинский районный суд в полном объеме удовлетворил требования надзорного ведомства. Когда решение суда вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

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#Авто#Пермь#Дороги#Прокуратура
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