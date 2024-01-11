РЭО представил сборник лучших практик раздельного сбора отходов

По словам Буцаева, в 61 регионе уже реализуют дуальный раздельный сбор — разделение ТКО на два потока. Он отметил, что это важный шаг на пути решения проблемы отходов, однако его недостаточно. Например, грязная макулатура и текстиль уже непригодны для переработки, а стеклобой вовсе теряется на сортировках и уходит на полигоны