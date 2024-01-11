С 1 февраля прекратит свою работу один пермский пригородный маршрут

Маршрут №121 проходил от остановки Спешилова до села Старое Лобаново через Комсомольскую площадь и поселок Фролы. Автобус ходил ежедневно с 7:45 до 20:45 каждые 15 минут. На рейс часто жаловались жители Старого Лобаново, для которых этот маршрут единственный. Местные утверждают, что из-за постоянных поломок, автобусы регулярно не соблюдают расписание.