С 1 февраля прекратит свою работу один пермский пригородный маршрут

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
С 1 февраля 2024 года пермский перевозчик ИП Красновский собирается прекратить обслуживание №121 автобусного маршрута, который проходил через село Старое Лобаново. Об этом сообщает 59.ru.
Управляющая организацией Елена Красновская пояснила, что работать на старых автобусах уже нельзя, а новых не было в продаже. По словам Красновской, перевозчик подписал заявление в Минтрансе Пермского края об отказе обслуживания маршрута.
Маршрут №121 проходил от остановки Спешилова до села Старое Лобаново через Комсомольскую площадь и поселок Фролы. Автобус ходил ежедневно с 7:45 до 20:45 каждые 15 минут. На рейс часто жаловались жители Старого Лобаново, для которых этот маршрут единственный. Местные утверждают, что из-за постоянных поломок, автобусы регулярно не соблюдают расписание.
На данный момент к выходу на маршрут готовится новый — ООО «АвтоБизнесСистемы», количество транспорта, путь следования и расписание еще не согласованы