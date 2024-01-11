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Published Сегодня, 06:28

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Updated Сегодня, 07:13

Пермский перевозчик прекратит работу на маршруте до Старого Лобаново с 1 февраля

С 1 февраля прекратит свою работу один пермский пригородный маршрут

11 января 2024, 06:28
Фото: properm.ru

Пермский перевозчик прекратит работу на маршруте до Старого Лобаново с 1 февраля

Из-за старых автобусов и отсутствия в продаже новых перевозчик отказался от обслуживания рейса.

С 1 февраля 2024 года пермский перевозчик ИП Красновский собирается прекратить обслуживание №121 автобусного маршрута, который проходил через село Старое Лобаново. Об этом сообщает 59.ru.

Управляющая организацией Елена Красновская пояснила, что работать на старых автобусах уже нельзя, а новых не было в продаже. По словам Красновской, перевозчик подписал заявление в Минтрансе Пермского края об отказе обслуживания маршрута.

Маршрут №121 проходил от остановки Спешилова до села Старое Лобаново через Комсомольскую площадь и поселок Фролы. Автобус ходил ежедневно с 7:45 до 20:45 каждые 15 минут. На рейс часто жаловались жители Старого Лобаново, для которых этот маршрут единственный. Местные утверждают, что из-за постоянных поломок, автобусы регулярно не соблюдают расписание.

На данный момент к выходу на маршрут готовится новый — ООО «АвтоБизнесСистемы», количество транспорта, путь следования и расписание еще не согласованы

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#Пермь#Автобусный маршрут#Расписание#Пригородный транспорт#Отмена рейса#Старые автобусы#Новые автобусы#Минтранс Пермского края#ООО «АвтоБизнесСистемы»#Изменения в движении
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