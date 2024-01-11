«Самая дальняя поездка»: россиянин заплатил за такси более 80 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Во время новогодних каникул спрос на такси обычно растет. В 2024 году это не исключение. Один пассажир заплатил более 80 тысяч рублей за самую дорогую поездку в России, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Согласно сервису «Таксиагрегатор», самая дальняя поездка произошла из Москвы в Пензу 5 января. Расстояние между этими городами составляло 692 км, а стоимость поездки превысила 83 тысячи рублей. Эксперты считают, что цена была адекватной для такой дальней поездки. Обратная дорога будет без пассажиров, поэтому цена только в одну сторону должна окупиться полностью.
Наибольший спрос на такси пришелся на последний рабочий день 2023 года — 29 декабря. В период с 15 по 30 декабря также был повышенный спрос, возможно, связанный с подготовкой к праздникам. Средняя стоимость поездки в этот период составила 487 рублей.