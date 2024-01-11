Самолёт из Нарьян-Мара до Перми не смог взлететь из-за неполадок

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Вчера, 10 января, в аэропорту Нарьян-Мара не смог взлететь самолёт, выполнявший рейс SSJ9926 до Перми. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.
Як-42 авиакомпании «Красавиа» должен был вылететь в 16:04 по московскому времени, однако на взлёте сработала сигнализация, свидетельствующая о помпаже среднего двигателя. При этом параметры работы двигателя не поменялись.
Экипаж принял решение прекратить взлёт. Самолет самостоятельно зарулил на стоянку.