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Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Самолёт из Нарьян-Мара до Перми не смог взлететь из-за неполадок

Самолёт из Нарьян-Мара до Перми не смог взлететь из-за неполадок

11 января 2024, 13:14
Фото: Красавиа
Воздушное судно вернулось на стоянку.

Вчера, 10 января, в аэропорту Нарьян-Мара не смог взлететь самолёт, выполнявший рейс SSJ9926 до Перми. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

Як-42 авиакомпании «Красавиа» должен был вылететь в 16:04 по московскому времени, однако на взлёте сработала сигнализация, свидетельствующая о помпаже среднего двигателя. При этом параметры работы двигателя не поменялись.

Экипаж принял решение прекратить взлёт. Самолет самостоятельно зарулил на стоянку.

#Происшествия#Самолет#Транспорт
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