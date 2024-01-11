«Сбой может случиться внезапно»: стали известны недостатки китайских машин

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Китайские автомобили все чаще появляются на дорогах России. Это происходит не только из-за западных санкций, но и из-за их доступной цены и некоторых преимуществ. Однако в условиях России эти машины имеют и недостатки.
Автоэксперт Евгений Соловьев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о слабых сторонах китайских автомобилей. Прежде всего, это слабая защита кузова от коррозии. Они имеют только поверхностную оцинковку, что не обеспечивает полной защиты от ржавчины. Поэтому новые и бывшие в употреблении автомобили из Китая требуют дополнительной обработки антикоррозийными составами.
Еще одно препятствие — они не предназначены для перевозки большого количества груза или пассажиров. Прочность подвески и пружин в таких автомобилях недостаточна по сравнению с немецкими машинами.
Также проблемой может стать электроника. В китайских автомобилях она часто дает сбои, особенно при низких температурах. Разработчики выпускают обновления прошивок, но водителю все равно приходится обращаться в сервис. Такие поломки могут случиться внезапно и доставить дополнительные неудобства.
Еще одна проблема, о которой говорит Соловьев — это слабое лакокрасочное покрытие. Даже при езде по хорошим трассам кузов может пострадать от сколов. Поэтому сразу после покупки автомобиля рекомендуется защитить его пленкой.