Скончался Джеймс Коттак, бывший ударник группы Scorpions

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Недавно скончался бывший ударник известной рок-группы Scorpions, страдавший от алкоголизма. Информацию о его смерти подтвердила дочь музыканта. Причина кончины не уточняется, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Джеймс Коттак играл в Scorpions в течение двадцати лет, с 1996 по 2016 годы, и принял участие в записи шести альбомов. Он также был участником группы Kingdom Come и имел свою собственную группу, где выступал гитаристом и вокалистом.
На протяжении своей музыкальной карьеры Коттак несколько раз сталкивался с проблемами, вызванными чрезмерным потреблением алкоголя. В 2014 году он был арестован в аэропорту Дубая за неприличное поведение и провел месяц в тюрьме.
В 2016 году Коттак покинул группу Scorpions, по сообщениям, из-за проблем со здоровьем.