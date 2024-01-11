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Скончался Джеймс Коттак, бывший ударник группы Scorpions

Скончался Джеймс Коттак, бывший ударник группы Scorpions

11 января 2024, 10:43
Фото: 1MI
Умер бывший ударник Scorpions Джеймс Коттак, страдавший от алкоголизма и покинувший группу в 2016 году из-за проблем со здоровьем.

Недавно скончался бывший ударник известной рок-группы Scorpions, страдавший от алкоголизма. Информацию о его смерти подтвердила дочь музыканта. Причина кончины не уточняется, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Джеймс Коттак играл в Scorpions в течение двадцати лет, с 1996 по 2016 годы, и принял участие в записи шести альбомов. Он также был участником группы Kingdom Come и имел свою собственную группу, где выступал гитаристом и вокалистом.

На протяжении своей музыкальной карьеры Коттак несколько раз сталкивался с проблемами, вызванными чрезмерным потреблением алкоголя. В 2014 году он был арестован в аэропорту Дубая за неприличное поведение и провел месяц в тюрьме.

В 2016 году Коттак покинул группу Scorpions, по сообщениям, из-за проблем со здоровьем.

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