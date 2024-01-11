Скончался народный артист СССР Юрий Соломин

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Ушел из жизни Юрий Соломин, выдающийся актер и режиссер. Его внучка сообщила о том, что он скончался на 89-м году жизни, мирно уснув. На момент смерти его дочь была рядом.
Дирекция Малого театра также подтвердила информацию о смерти артиста. Они сообщили, что Соломин покинул нас 11 января. Пока не определено место и время прощания с ним, пишет 360tv.ru.
В ноябре 2023 года Соломин попал в больницу после инсульта, который привел к потере сознания. Вначале его поместили в реанимацию, но затем перевели в обычную палату отделения неврологии, так как его состояние начало улучшаться. Короткое время перед смертью худрук Малого театра был выписан из больницы.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Он снялся во множестве российских фильмов и сериалов, таких как «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо», «Школьный вальс», «Московская сага» и других проектах. В 1988 году он стал художественным руководителем Малого театра.