Скончался народный артист СССР Юрий Соломин

В ноябре 2023 года Соломин попал в больницу после инсульта, который привел к потере сознания. Вначале его поместили в реанимацию, но затем перевели в обычную палату отделения неврологии, так как его состояние начало улучшаться. Короткое время перед смертью худрук Малого театра был выписан из больницы.