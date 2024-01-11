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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

фото от 2015 года

Скончался пермский и чусовской поэт Леонид Грибель

11 января 2024, 06:23
Фото: соцсети поэта
фото от 2015 года
Мужчину похоронят в Чусовом.

В Пермском крае скончался 78-летний поэт Леонид Грибель. Его не стало 8 января, сообщил глава Чусовского округа Сергей Белов.

Поэт родился 27 декабря 1945 года в Чусовом в семье железнодорожников. После школы окончил профессионально-техническое училище №9, отслужил в армии, работал на предприятиях в Перми и Чусовом. Закончил аспирантуру в Пермском государственном университете. Был создателем, тренером и игроком пермского БК «Карпинка».

Стихи Грибель начал писать еще в 13 лет, он печатался в газете «Чусовской рабочий», в различных краевых изданиях. Написал два сборника стихов: «Странник» и «Линия горизонта».

Прощание с поэтом состоится 12 января в Перми на улице Грачева, 12К с 9:50 до 10:50. Грибеля похоронят в Чусовом.

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