Скончался пермский и чусовской поэт Леонид Грибель

Поэт родился 27 декабря 1945 года в Чусовом в семье железнодорожников. После школы окончил профессионально-техническое училище №9, отслужил в армии, работал на предприятиях в Перми и Чусовом. Закончил аспирантуру в Пермском государственном университете. Был создателем, тренером и игроком пермского БК «Карпинка».