Сотрудник колонии в Лысьве попался на передаче заключённому телефонов

23-летний лысьвенец в 2022 и 2023 годах, работая в колонии, за деньги в размере 25 тыс. рублей, передавал осужденному, отбывающему наказание, сотовые телефоны. Напомним, что телефоны запрещенные к хранению, использованию и обороту на территории исправительного учреждения.