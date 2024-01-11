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Сотрудник колонии в Лысьве попался на передаче заключённому телефонов

Сотрудник колонии в Лысьве попался на передаче заключённому телефонов

11 января 2024, 13:40
Фото: properm.ru
За свои услуги мужчина получил 25 тысяч рублей.

В Лысьве перед судом предстанет бывший сотрудник исправительной колонии, обвиняемый в получении взяток. За деньги он оказывал услуги заключённому, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

23-летний лысьвенец в 2022 и 2023 годах, работая в колонии, за деньги в размере 25 тыс. рублей, передавал осужденному, отбывающему наказание, сотовые телефоны. Напомним, что телефоны запрещенные к хранению, использованию и обороту на территории исправительного учреждения.

Преступления был выявлен УСБ ГУФСИН России по Пермскому краю совместно с сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю.

Сейчас расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Лысьва, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий), завершено.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Общество#Суд#Криминал#Колония#Лысьва
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