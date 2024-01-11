Суд над топ-менеджерами «Камской долины» отложили из-за отсутствия адвоката

9 ноября 2022 года судья Сергей Замышляев удовлетворил ходатайство адвоката Романовой Оксаны Деминой и вернул материалы обвинительного заключения в прокуратуру. По мнению Деминой, ее подзащитная не ознакомилась с делом надлежащим образом — на тот момент Алевтина Романова находилась в колонии. Материалы дела поступили в суд только спустя год — 24 ноября прошлого года. Кроме того, в июле прошлого года суд смягчил наказание осужденной к реальному сроку Романовой — с пяти лет лишения свободы до четырех лет и двух месяцев условно. На тот момент она провела в заключении около одного года и трех месяцев.