Суд над топ-менеджерами «Камской долины» отложили из-за отсутствия адвоката

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Индустриальный районный суд 11 января не смог приступить к рассмотрению уголовного дела в отношении совладельцев и топ-менеджеров строительной группы компаний «Камская долина» Андрея Гладикова и Алевтины Романовой. Журналист Properm.ru сообщил из зала суда, что заседание отложили на 19 января, так как у Гладикова нет адвоката. Он предложил ему найти адвоката или ему назначат государственного защитника.
Гладиков и Романова обвиняются в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), которое привело к тому, что внесенные пайщиками и дольщиками деньги и векселя группы компаний «Камская долина» были использованы руководителями на иные цели. В итоге застройщики не смогли завершить строительство домов и ввести их в эксплуатацию. Таким образом, 636 пермяков и их семей остались без квартир, общая сумма имущественного ущерба составила более 1,8 млрд рублей.
9 ноября 2022 года судья Сергей Замышляев удовлетворил ходатайство адвоката Романовой Оксаны Деминой и вернул материалы обвинительного заключения в прокуратуру. По мнению Деминой, ее подзащитная не ознакомилась с делом надлежащим образом — на тот момент Алевтина Романова находилась в колонии. Материалы дела поступили в суд только спустя год — 24 ноября прошлого года. Кроме того, в июле прошлого года суд смягчил наказание осужденной к реальному сроку Романовой — с пяти лет лишения свободы до четырех лет и двух месяцев условно. На тот момент она провела в заключении около одного года и трех месяцев.