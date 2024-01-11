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Суд над топ-менеджерами «Камской долины» отложили из-за отсутствия адвоката

Суд над топ-менеджерами «Камской долины» отложили из-за отсутствия адвоката

11 января 2024, 05:41
Фото: properm.ru
Руководители группы компаний причинили пермякам ущерб на сумму более 1,8 млрд рублей.

Индустриальный районный суд 11 января не смог приступить к рассмотрению уголовного дела в отношении совладельцев и топ-менеджеров строительной группы компаний «Камская долина» Андрея Гладикова и Алевтины Романовой. Журналист Properm.ru сообщил из зала суда, что заседание отложили на 19 января, так как у Гладикова нет адвоката. Он предложил ему найти адвоката или ему назначат государственного защитника.

Гладиков и Романова обвиняются в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), которое привело к тому, что внесенные пайщиками и дольщиками деньги и векселя группы компаний «Камская долина» были использованы руководителями на иные цели. В итоге застройщики не смогли завершить строительство домов и ввести их в эксплуатацию. Таким образом, 636 пермяков и их семей остались без квартир, общая сумма имущественного ущерба составила более 1,8 млрд рублей.

9 ноября 2022 года судья Сергей Замышляев удовлетворил ходатайство адвоката Романовой Оксаны Деминой и вернул материалы обвинительного заключения в прокуратуру. По мнению Деминой, ее подзащитная не ознакомилась с делом надлежащим образом — на тот момент Алевтина Романова находилась в колонии. Материалы дела поступили в суд только спустя год — 24 ноября прошлого года. Кроме того, в июле прошлого года суд смягчил наказание осужденной к реальному сроку Романовой — с пяти лет лишения свободы до четырех лет и двух месяцев условно. На тот момент она провела в заключении около одного года и трех месяцев.

Экс-совладелец ГК «Камская долина» Алевтина Романова вышла из СИЗО
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#Суд#Пермь#Камская долина
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